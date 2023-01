Κόσμος

Ουκρανία: “Έπεσε” η πόλη Σολεντάρ , οι ουκρανικές δυνάμεις αναδιπλώνονται

Ο ουκρανικός στρατός παραδέχθηκε τηνΤετάρτη πως οι δυνάμεις του αποσύρθηκαν από τη Σολεντάρ.



Σε δρόμο κοντά στην πόλη Σολεντάρ, ουκρανοί στρατιώτες στέλνουν κατασκοπευτικό drone προς την περιοχή όπου βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς προετοιμάζονται να αποκρούσουν νέα επίθεση.

Ο ουκρανικός στρατός παραδέχθηκε χθες Τετάρτη πως οι δυνάμεις του αποσύρθηκαν από τη Σολεντάρ, πόλη στην περιφέρεια Ντονέτσκ όπου εκτυλίχθηκαν οι σφοδρότερες μάχες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. «Για 2-3 ημέρες χάσαμε τις θέσεις μας, αλλά τώρα προσπαθούμε να τις ανακτήσουμε», διαβεβαιώνει ο Ιγκόρ, ουκρανός στρατιώτης στην περιοχή.

Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner που φέρεται να πρωτοστάτησε στην επίθεση στη Σολεντάρ ανακοίνωσε την κατάληψή της την 11η Ιανουαρίου. Δύο ημέρες αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του ελέγχουν την πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο αριθμούσε περίπου 10.000 κατοίκους.

Η κατάληψη της Σολεντάρ αποτελεί την πρώτη σημαντική επιτυχία του ρωσικού στρατού έπειτα από μήνες. Προηγήθηκε σειρά ηττών και αναδιπλώσεων στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Σερχίι Τσερεβάτι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δυνάμεις του υποχώρησαν ύστερα από εβδομάδες σφοδρών μαχών. «Χτίζουμε νέα γραμμή άμυνας, με οχυρωματικά έργα σε άλλα σημεία, ενώ εξακολουθούμε να προκαλούμε βαρύτατα πλήγματα στον εχθρό», συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναδίπλωση σχεδιάστηκε προσεκτικά, χωρίς να υπάρξει «περικύκλωση» ή «μαζικές αιχμαλωτίσεις» ουκρανών στρατιωτών.

Λοχίας, ονόματι Άλκορ, είπε ότι «η μάχη ήταν σκληρή» και ο εχθρός είχε μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα. «Πυροβολούσαμε ακατάπαυστα, αλλά πέντε λεπτά αργότερα νέο κύμα 20 εχθρών ερχόταν εναντίον μας (…) Ο αριθμός τους ήταν τεράστιος. Χρησιμοποιούν στρατιώτες τους σαν τροφή για τα κανόνια… Οι δικοί μας έλεγαν “Μείνετε όρθιοι, μην κάνετε πίσω”».

Παρότι ορισμένοι ουκρανοί στρατιώτες είναι πεπεισμένοι ότι τα χαμένα εδάφη μπορούν να ανακτηθούν, άλλοι δεν είναι τόσο βέβαιοι.

«Η Σολεντάρ έπεσε», παραδέχθηκε ο υποδιοικητής του 144ου τάγματος πεζικού Βολοντίμιρ Λεόνοφ, το οποίο αναδιπλώθηκε δέκα χιλιόμετρα μακρύτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο, 27 στρατιώτες υπέγραψαν επιστολή στην οποία εκφράζουν την άρνησή τους να επιστρέψουν σε θέσεις μάχης.

Χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νόμο που αυστηροποιεί τις ποινές για ανυπακοή ή λιποταξία, προβλέποντας φυλάκιση 10 και 12 ετών αντίστοιχα.Ωστόσο, για ορισμένους η φυλακή μπορεί να είναι προτιμότερη από τον θάνατο σε κάποιο όρυγμα. Τουλάχιστον «ορισμένοι σκέφτονται έτσι», παραδέχεται ο Λεόνοφ.

