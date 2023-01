Κοινωνία

Πισπιρίγκου: τρίτο τρισάγιο για την Τζωρτζίνα (βίντεο)

Τι δήλωσε στο "Πρωινό" η Ελένη Λεγάτου, μητέρα της 34χρονης κατηγορουμένης.

Τρίτο τρισάγιο στη μνήμη της 9χρονης Τζωρτζίνας έκανε η οικογένεια της 34χρονης κατηγορουμένης στο νεκροταφείο της Πάτρας.

Υπενθυμίζεται πως μνημόσυνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τέλεσε το περασμένο Σάββατο σε γυναικείο μοναστήρι λίγο έξω από την Πάτρα ο Μάνος Δασκαλάκης. Ο 31χρονος πατέρας ήθελε να αποφύγει όχι μόνο τα αδιάκριτα βλέμματα, αλλά και τυχόν συνάντηση με συγγενείς της εν διαστάσει συζύγου του και για το λόγο αυτό δεν θέλησε να κάνει μνημόσυνο στο μνήμα του παιδιού.

Ενώ την Κυριακή άλλο ένα τρισάγιο έκανε στον Κορυδαλλό η μάνα της Πάτρας. Σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή "Το Πρωινό" με τη μητέρα της 34χρονης η ίδια δήλωσε αισόδοξη για την εξέλιξη της υπόθεσης και θεωρεί αθώα την κόρη της.

Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη

Στο μεταξύ, η 34χρονη βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το συνήγορό της Αλέξη Κούγια καθώς πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης που όλη η Ελλάδα περιμένει με κομμένη την ανάσα. Ο γνωστός ποινικολόγος επανέλαβε ότι η εντολέας του είναι αθώα, με βάση την άποψη των ειδικών εμπειρογνωμόνων, και ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους των τριών παιδιών της. "Είμαστε πανέτοιμοι για τη δίκη, έχουμε εξασφαλίσει αναγνωρισμένους ιατροδικαστές και κανένας δεν θα πιστέψει την πρόχειρη κατσκευή Καρακούκη - Καλόγρηα" είπε ο ίδιος στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τσιόλα, που είχε υπογράψει ως αιτία θανάτου της Ίριδας την αγενεσία φλεβοκόμβου και το πνευμονικό οίδημα, ήταν κι εκείνη που μετά την πρώτη ανακοπή της Τζωρτζίνας υποψιάστηκε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικογένεια Δασκαλάκη. Στην ανακρίτρια κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή υπό άκρα μυστικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, κατά τη διάρκεια της 4ωρης κατάθεσής της φέρεται να απέρριψε τον ασφυκτικό μηχανισμό ως αιτία θανάτου της Μαλένας και της Ίριδας. Δεν απέκλεισε όμως την εγκληματική ενέργεια πίσω από τους θανάτους αυτούς.

