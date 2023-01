Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία στην Αττική

Πότε και ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν στην Αττική, λόγω της κακοκαιρίας. Τι αναφέρει η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττιικής.

Το κύμα κακοκαιρίας το οποίο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ενταθεί τις επόμενες ώρες φέρνει και κλειστά σχολεία στην Αττική.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης είπε ότι επειδή αναμένεται επιδείνωση από τις 14:00 έως τις 17:00 γίνεται έκκληση αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να αναβληθούν οι μετακινήσεις.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για προληπτικούς λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες Υπ. Πολιτικής Προστασίας και σε κάθε περίπτωση αν πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν, κατά την έξαρση των καιρικών φαινομένων να φροντίσουν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων.

«Στην απόφαση αυτή καταλήξαμε για να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια τόσο των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και αυτών που μετακινούνται από και προς τα σχολεία για να μεταφέρουν τα παιδιά. Προτεραιότητά μας η ασφάλεια τους», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης.





