Stern: Ο Ερντογάν είναι “εμπρηστής και αδίστακτος” (εικόνες)

Νέο δημοσίευμα με σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Τούρκο Πρόεδρο. Για σκανδαλώδες εξώφυλλο κάνει λόγο η "Χουριέτ".

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ σε είδησή της αναφέρει ότι κυκλοφορεί ένα σκανδαλώδες εξώφυλλο για τον Ερντογάν από το γερμανικό περιοδικό Στερν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 για την Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, η Χουριέτ γράφει ότι μετά το Economist και το Bloomberg, σκανδαλώδεις εκφράσεις χρησιμοποίησε και το γερμανικό περιοδικό Stern στην ανάλυσή του για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Τουρκία.



Το Στερν, που εμφανίστηκε στους αναγνώστες του με το εξώφυλλο του «Εμπρηστή Ερντογάν», δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Ο Ερντογάν αγωνίζεται αδίστακτα για να παραμείνει στην εξουσία: Στη χώρα του, στη Συρία αλλά και στη Γερμανία».

Το άρθρο λέει: «Διαπραγματεύεται με τον Πούτιν και τη Δύση, μειώνει το ΝΑΤΟ και ξεκινά έναν πόλεμο στη Συρία».



«Θα δεχτεί ο Ερντογάν μια εκλογική ήττα; Ο κομματικός του εταίρος, το MHP, είναι τόσο εδραιωμένο στο στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας που ορισμένοι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία παρά την προτίμηση του κοινού για το αντίθετο».

