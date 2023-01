Κοινωνία

Ρώσος μπλόγκερ πίσω από τις φάρσες σε “Ελ. Βενιζέλος” και νοσοκομεία (εικόνες)

Ο 42χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο και αφέθηκε ελεύθερος. Τι υποστήριξε για τις φάρσες.

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγήθηκε ο 42χρονος φαρσέρ, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κατηγορούμενος ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» των Αθηνών και σε έξι νοσοκομεία της Αττικής.

Σε βάρος του 42χρονου, υπηκόου Ρωσίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της σοβαρής διατάραξης ομαλής λειτουργίας υπηρεσίας (κατ' εξακολούθηση), της διασποράς ψευδών ειδήσεων (κατ' εξακολούθηση), της απόπειρας παρακώλυσης συγκοινωνιών και της απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, όλες στην πλημμεληματική τους μορφή.

Ακολούθως, ο 42χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ το Δικαστήριο ήρε την κράτησή τους.

Ο ίδιος, προανακριτικά, αρνήθηκε ότι υπήρξε ο αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σκευωρίας από άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του προέβησαν στην αποστολή των μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τον υπερασπιστή του, ο 42χρονος δηλώνει μπλόγκερ και αποδίδει την παραπάνω ενέργεια σε κόντρα με youtubers.

