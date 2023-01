Αθλητικά

Euroleague: “διπρόσωπος” Παναθηναϊκός “σάρωσε” την Ζαλγκίρις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ημίχρονα, οι "πράσινοι" έκαναν το 2Χ2 κόντρα στην ομάδα των Λιθουανών.

Η... χειμαρρώδης εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, διέλυσε την αμφισβήτηση που δέχθηκε στο πρώτο, με την ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς να συνθλίβει τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ και γράφοντας το δύο στα δύο επί των Λιθουανών τη φετινή σεζόν στη Euroleague.

Με απόλυτο οδηγό σε άμυνα και επίθεση τον... εξωπραγματικό Πάρις Λι το «τριφύλλι» συνέτριψε τους φιλοξενούμενους με το τελικό 89-65, για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-13, δίνοντας τέλος στο σερί νικών των Λιθουανών (μετρούσε 5 νίκες) και στερώντας τους την ευκαιρία να πατήσουν τετράδα (έχουν πλέον ρεκόρ 12-9).

Από το -15 του ημιχρόνου (27-42) και τις αποδοκιμασίες, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε στην επανάληψη την απόλυτη αποθέωση. Με ιθύνοντα νου του «πράσινου» ξεσπάσματος τον Πάρις Λι (σημείωσε τους 22 από τους 24 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο) και τα τρίποντα να πέφτουν... βροχή (9/11 από τα 1/8 του πρώτου μέρους) το «τριφύλλι» πάτησε γκάζι από την τρίτη περίοδο και δεν κοίταξε πίσω... Όσο μάλιστα εντυπωσιακή ήταν η παραγωγικότητα του, άλλο τόσο ήταν και η άμυνα του, η οποία περιόρισε τους Λιθουανούς στους 23 πόντους στην επανάληψη, έχοντας δώσει τέλος στην κυριαρχία τους στη ρακέτα.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 27-42, 64-58, 89-65.

Η -για ακόμη μία φορά- κάκιστη εκκίνηση του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τα 1/8 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο και τη χαμένη μάχη της ρακέτας (11 έναντι 25 ριμπάουντ), εξέθεσαν από το πρώτο εικοσάλεπτο τους «πράσινους».

Δίχως νεύρο σε άμυνα και επίθεση, η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς βρέθηκε με το... καλησπέρα στο -10 (4-14 στο 4΄), πριν ο Γουίλιαμς «σπάσει» την... κατάρα από τα 6.75 και δώσει ώθηση στους «πράσινους» για ένα σερί 9-0, με το οποίο μείωσε σε 13-14 στο 6΄. Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο στο πίσω στο σκορ (19-24).

Η συνέχεια, πάντως, ήταν αποκαρδιωτική για την ελληνική ομάδα, η οποία κόλλησε στους 8 πόντους, απόρροια της αστοχίας της και της εξαιρετική άμυνας των Λιθουανών, οι οποίοι κυριάρχησαν κοντά στο καλάθι, αξιοποίησαν όλους τους αιφνιδιασμούς και πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, έχοντας εξασφαλίσει ένα «μαξιλαράκι» 15 πόντων ((27-42), δίνοντας παράλληλα το έναυσμα στην «πράσινη» κερκίδα για αποδοκιμασίες προς το «τριφύλλι».

Στην τρίτη περίοδο, πάντως ο Παναθηναϊκός άφησε στα... αποδυτήρια την κακή εμφάνιση του πρώτου μέρους και πιάνοντας ασύλληπτη απόδοση, γύρισε ένα φαινομενικά χαμένο ματς. Με οδηγό τον Λι, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους σε αυτό το διάστημα δίνοντας λύσεις και στην άμυνα, το «τριφύλλι» βρήκε ρυθμό από τα 6.75 και μετρώντας 7/8 τρίποντα μέχρι το 30΄ έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (σημείωσε 37 πόντους) κι όχι μόνο μάζεψε τη διαφορά, αλλά έκλεισε το δεκάλεπτο στο +6 (64-58)!

Δίχως να αφήσει το... πόδι από το γκάζι, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε στο 33΄ νέο σερί 10-0 (74-58) με νέο τρίποντο του Λι και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος... Το «τριφύλλι» δεν επέτρεψε σε κανέναν να αμφισβητήσει την κυριαρχία του στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και υπό τις επιδοκιμασίες αυτή τη φορά των φιλάθλων του έφτασε στο εμφατικό 89-65!

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λάτισεβς, Νέντοβιτς, Πατέρνικο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 7 (1), Λι 24 (5), Παπαγιάννης 12, Γουίλιαμς 5 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 4 (1), Σαμοντούροβ, Μπέικον 13 (1), Πονίτκα 13 (1), Γκριγκόνις 4, Γκουντάιτις 7.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Καζίς Μακσβίτις): Γκεντράιτις, Λεκαβίτσιους 9 (1), Χέιζ 4, Σμιτς 11 (1), Μπιρούτις 9, Λουκοσιούνας 3 (1), Μπραζντέικις 8 (1), Πολονάρα 2, Ντίμσα 8 (2), Μπουτκεβίτσιους 4, Ουλανόβας 7.





Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

Κορονοϊός - γρίπη - RSV: 170 θάνατοι σε μια εβδομάδα

Καταγγελία - ΕΜΠ: Φοιτητές έδωσαν εξετάσεις με... φακούς (εικόνες)