Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρχηγός του All Star Game

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φαβορί για MVP της κανονικής περιόδου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Greek Freak.

Ένα από τα μεφάλα φαβορί για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα είναι για 3η φορά στην καριέρα του ο αρχηγός της μίας ομάδας στο επερχόμενο All Star Game, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/01) από την Λίγκα!

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι θα συμμετάσχει για 7η συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ και μετά από τη σχετική ψηφορία επιλέχθηκε να είναι εκείνος που θα βρει τους συμπαίκτες του στην Team Giannis, ενώ στην άλλη πλευρά θα βρίσκεται ο Βασιλιάς, Λεμπρόν Τζέιμς.

Η επιλογή των παικτών των δύο ομάδων θα μόλις λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, κάτι που σημαίνει ότι κανείς δεν θα γνωρίζει σε ποια ομάδα θα παίζει!

Οι αρχικές πεντάδες είναι μόνο γνωστές και απαρτίζονται από τους:

TEAM GIANNIS

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τζέισον Τέιτουμ

Κέβιν Ντουράντ

Καϊρί Ίρβινγκ

Ντόνοβαν Μίτσελ

TEAM LEBRON

Λεμπρόν Τζέιμς

Στεφ Κάρι

Λούκα Ντόντσιτς

Νίκολα Γιόκιτς

Ζάιον Γουίλιαμσον

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Σχολεία στην Αττική: Πως θα λειτουργήσουν την Παρασκευή

Ψευτογιατρός – Καταγγελία: Της πήρε 135000 ευρώ σε 15 μήνες

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: 425 κλήσεις σε ένα 24ώρο