Australian Open: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Ρώσο αντίπαλο του και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό.

Απόλυτα συνεπής και στην 6η του μάχη στο Australian Open αποδείχθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Νίκησε με 3-1 σετ τον Κάρεν Κατσάνοφ (7-6, 6-4, 6-7, 6-3) στον πρώτο ημιτελικό και πανηγύρισε με τους Έλληνες ομογενείς που τον στήριξαν γι΄ άλλη μια φορά στη Μελβούρνη την «παρθενική» του πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/01), όπου θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού που θ΄ ακολουθήσει (10:30), Τζόκοβιτς-Πολ.

Λίγο πριν κλείσει τα 25 του χρόνια ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών διατήρησε την εξαιρετική παράδοση που έχει απέναντι στο Ρώσο αντίπαλό του, τον οποίο νίκησε για 6η φορά, όσες έχουν συναντηθεί μέχρι τώρα στα κορτ. Σε δύο 24ωρα θα διεκδικήσει τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του, στη δεύτερη παρουσία του σε ανάλογο τελικό, μετά από εκείνον του Roland Garros το 2021, όταν είχε ηττηθεί με 3-2 από το Νόβακ Τζόκοβιτς.

Παράλληλα, το νο3 του ταμπλό «ξόρκισε την κατάρα» των ημιτελικών που τον ακολουθούσε (1-4) στον 3ο διαδοχικό και 4ο συνολικά που έδωσε στην Αυστραλία και πήρε το «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά, τον οποίο εφόσον κερδίσει θ΄ ανεβεί στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Ο Τσιτσιπάς έγινε επίσης, ο νεαρότερος τενίστας στους άνδρες μετά το 2006, που καταφέρνει να προκριθεί σε τρεις συνεχόμενους ημιτελικούς του Australian Open. Το είχε καταφέρει πρώτος ο «βασιλιάς» Ρότζερ Φέντερερ, την τριετία 2004 – 2006, σε ηλικία 24 ετών. Έκτοτε, κανένας κάτω των 25 ετών, δεν μπόρεσε να το πετύχει, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καταρρίπτει αυτό το ρεκόρ.

Οι δύο τενίστες «βάδιζαν»... χέρι-χέρι μέχρι το 6ο game. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 4-3, ενώ στη συνέχεια «έσπασε» του αντιπάλου του και πήρε προβάδισμα με 5-3. Κι ενώ σέρβιρε για το 1-0, ξεκίνησε με δύο «διπλά λάθη» κι έδωσε την ευκαιρία στον Κατσάνοφ να «απαντήσει» στα break και να ξαναμπεί στο ματς (4-5).

Παρότι έδειξε να χάνει λίγο τη συγκέντρωσή του, ο 24χρονος πρωταθλητής κατάφερε στο τάι μπρέικ να δείξει την κλάση του, έχασε μόλις 2 πόντους και με 7-6 (2) πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε (1-0). Κι όσες φορές στο παρελθόν ο Τσιτσιπάς είχε καταφέρει να μπει μπροστά στο τέλος πανηγύριζε.

Στα 26 (με το σημερινό) ματς που έχει δώσει στο κυρίως ταμπλό του Australian Open στη διάρκεια της καριέρας του, ο Τσιτσιπάς δεν έχει χάσει ποτέ μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ. Συνολικά το έχει κατακτήσει 15 φορές στο τουρνουά και μετρά, πλέον, 15 στις 15 νίκες. Αντιθέτως, όταν έχασε το πρώτο σετ γνώρισε την ήττα 5 φορές!

Για 8 game στο δεύτερο σετ υπήρχε απόλυτη ισορροπία. Όπως και στο πρώτο, Τσιτσιπάς και Κατσάνοφ κρατούσαν εύκολα ή, δύσκολα το σερβίς τους (4-4), με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το break στο 9ο και να παίρνει σημαντικό προβάδισμα με 5-4. Σέρβιρε για το 2-0 κι αυτή την φορά δεν έδωσε περιθώρια στον Ρώσο να «απαντήσει» και με το 6-4 έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.

Με τη ψυχολογία στα ύψη, ο Τσιτσιπάς έκανε break... με το καλημέρα στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 3-1, δείχνοντας έτοιμος να φτάσει άνετα στο 3-0. Κι ενώ είχε το σερβίς για τη νίκη, ο Κατσάνοφ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 5-5 δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια.

Ο Ρώσος «πήρε τα πάνω του» και προηγήθηκε με 6-5, ισοφάρισε ο Τσιτσιπάς και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, όπου ο 24χρονος τενίστας προηγήθηκε με 6-4 και είχε δύο ευκαιρίες να κλείσει το ματς, ωστόσο, ο Κατσάνοφ κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με 8-6 να μειώσει σε 2-1 και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα.

Κι ενώ ο Κατσάνοφ είχε το μομέντουμ στο παιχνίδι, ο Τσιτσιπάς μπήκε αποφασισμένος στο 4ο σετ. Με γρήγορο break κι αφού διατήρησε το σερβίς του προηγήθηκε 3-0, κρατώντας την κατάσταση στα χέρια του. Κι αυτή την φορά αποδείχθηκε απόλυτα συνεπής στο ραντεβού του και με 6-3 έφτασε στο 3-1 και αποθεώθηκε από το κοινό στην Rod Laver Arena.

