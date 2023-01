Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Πέτρος Τσιτσιπάς: ο Στέφανος έχει βελτιωθεί πολύ από τον τελευταίο τελικό... (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή, "Το Πρωινό" μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Στέφανου Τσιτσιπά, ο αδερφός του, Πέτρος.

Ο αδερφός του Έλληνα τενίστα, Στέφανου Τσιτσιπά, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μετά την μεγάλη επιτυχία του αδερφού του Στέφανου, που προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Australian Open και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Τζόκοβιτς-Πολ.

"Είμαι πολύ περήφανος... Θα είναι ο δεύτερος τελικός gran slam που θα παίξει" ήταν τα πρώτα λόγια του Πέτρου Τσιτσιπά, μετά το κατόρθωμα του αδερφού του.

Στη συνέχεια ανέφερε: "Είμαι πολύ σίγουρος πως και ο ίδιος ξέρει ότι ό τελικός δεν θα είναι σαν τα άλλα ματς που έχει παίξει, είναι μεγάλη μάχη ειδικά αμα παίξει με τον Ντζόκοβιτς, που πάντα είναι το φαβορί, αλλά ο Στέφανος έχει μεγάλη ψυχή και έχει βελτιωθεί πολύ σε κάποια πράγματα που υστερούσε από την τελευταία φορά που έπαιξε σε τελικό, οπότε αυτό του δίνει μια μεγάλη ώθηση στο να πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει."

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς έγινε επίσης, ο νεαρότερος τενίστας στους άνδρες μετά το 2006, που καταφέρνει να προκριθεί σε τρεις συνεχόμενους ημιτελικούς του Australian Open. Το είχε καταφέρει πρώτος ο «βασιλιάς» Ρότζερ Φέντερερ, την τριετία 2004 – 2006, σε ηλικία 24 ετών. Έκτοτε, κανένας κάτω των 25 ετών, δεν μπόρεσε να το πετύχει, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καταρρίπτει αυτό το ρεκόρ.

