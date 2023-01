Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: Το νέο κόλπο των επιτήδειων με το παιδί

Έναν νέο τρόπο για να τρομοκρατούν τα υποψήφια θύματα τους μέσω τηλεφώνου και να τους αποσπούν χρήματα, βρήκαν οι απατεώνες.

Την τρομάρα της ζωής της πήρε γυναίκα, στην Πάτρα, όταν της τηλεφώνησαν και της είπαν πως έχουν απαγάγει το παιδί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής. Η μητέρα πήγε όπως κάθε πρωί το παιδί της στο νηπιαγωγείο και γύρισε στο σπίτι της.

Δεν πέρασε πολύ ώρα και το τηλέφωνο χτύπησε. Όταν το σήκωσε η γυναίκα "κοκκάλωσε" από τον τρόμο της.

Από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας άνδρας της είπε "έχουμε απαγάγει το παιδί σου, αν δεν μας δώσεις λεφτά δεν θα το ξαναδείς", ενώ από μέσα ακουγόταν το κλάμα ενός παιδιού.

Η γυναίκα έπαθε σοκ. Για καλή της τύχη δίπλα βρισκόταν ο άνδρας της , που ακούγοντας την στιχομυθία , κάλεσε τηλεφωνικά το νηπιαγωγείο , διαβεβαιώνοντάς τον οι υπεύθυνοι πως το παιδί του βρισκόταν στην τάξη μαζί με τους συμμαθητές του!

Αυτή την φορά οι απατεώνες μπορεί να σκέφτηκαν άλλη μέθοδο και να μην χρησιμοποιήσαν το κόλπο του τραυματία συγγενή, για να αρπάξουν χρήματα, αλλά έπεσαν σε υποψιασμένο πολίτη…

