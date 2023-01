Life

“Family Game”: Επιστρέφει το Σάββατο σε νέα ώρα (βίντεο)

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται τους «Υποβρύχιους» και τις «Κουμπάρες» για να παίξουν μαζί τους τα πιο ανατρεπτικά και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

To Family Game με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά επιστρέφει δυναμικά στον ΑΝΤ1, σε νέα ώρα και με νέα επεισόδια από αύριο, Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 21:00, για να μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Επειδή από ένα καλό κάλεσμα δεν λείπει πότε ο χορός και το τραγούδι, βάζουν τα μικρόφωνα δυνατά, οι κούκλες ανεβαίνουν στα τραπέζια και τα αγόρια δεν πάνε στο… Μέγαρο γιατί μένουν με τον παίδαρο…

Και αυτό το Σάββατο προσγειώνονται στο πλατό του «Family Game» ιπτάμενα φρούτα και, επειδή με ένα φρούτο δεν χορταίνει κανείς, πηγαίνουν όλοι μαζί στο δείπνο που έχει κανονίσει ο Μάρκος για την Έλενα, όπου συναντούν και τη φίλη της Έλενας, την Φλώρα…

Το ζαχαροπλαστείο του «Family Game», για ακόμα μια φορά, έχει την τιμητική του και σερβίρει πίκρα και γλύκα στους παίκτες!

Στο τέλος, φεύγουν όλοι μαζί και πάνε στο πιο παγωμένο μέρος για ένα κρύο ντουσάκι!

Ποια ομάδα θα τη βγάλει «καθαρή»;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 αύριο, Σάββατο 28 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

Δείτε το trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=xNRgqiWxEf4

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

