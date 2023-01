Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 15 σημεία

Σε ποια σημεία και ποιές ώρες θα βρίσκονται κινητές μονάδες για τεστ ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Αγ. Αναργύρων, Α’ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων, Νικ. Πλαστήρα & Κλεισούρας, 09:30-15:00

Δ. Παιανίας, ΚΑΠΗ Γλυκών Νερών, 09:30-15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30

Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30

Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-Isobox, 09:00-15:00

Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 09:00-15:00

Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00

Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 08:30-15:30

Λάρισα, ΟΣΕ, 09:00-15:00

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Isobox Κεντρικής Αγοράς, 08:30-14:30

Πιερία, Είσοδος Παλαιό Νοσοκομείο Κατερίνης, 09:00-15:00

Σέρρες, Κέντρο υγείας Σερρών, 08:30-15:30

Τρίκαλα, Πάροδος Γαριβάλδη Πεζόδρομος Πνευματικού Κέντρου, 09:00-15:00