Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος - Σακελλαροπούλου: “Να μην εφησυχάζουμε, να μη σιωπούμε”

Η ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Ολοκαυτώματος στο Θησείο.

«Το παρελθόν του Ολοκαυτώματος μας αφορά όλους. Η γνώση και η συνεχής υπενθύμιση της ναζιστικής θηριωδίας είναι ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε την αφύπνιση του κακού» τονίζει με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά από την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στο Θησείο.

Όπως επισημαίνει, «το σύνθημα της σημερινής ημέρας "Ποτέ Ξανά" μας καλεί σε ενεργή και διαρκή αντιπαράθεση με τον φασισμό, τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό. Να μην εφησυχάζουμε, να μην σιωπούμε, αλλά να περιφρουρούμε ακοίμητα τις θεμελιώδεις μας αξίες, μοναδικό ανάχωμα στην επέλαση της ρητορικής του μίσους».

Ειδικότερα κατά την ανάρτησή της στο facebook, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Σήμερα, Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, θυμόμαστε το πλέον οδυνηρό και αποτρόπαιο έγκλημα, που συγκλόνισε με την ωμότητά του την ανθρωπότητα: τη συστηματική εξόντωση έξι εκατομμυρίων Εβραίων, μια τρομακτική σε έκταση και βιαιότητα γενοκτονία, αλλά και την εξολόθρευση όσων η νοσηρή ναζιστική ιδεολογία θεωρούσε φυλετικούς, πολιτισμικούς, ή ιδεολογικούς εχθρούς (Ρομά, ομοφυλόφιλους, πολιτικούς αντιπάλους, ανάπηρους ή αποσυνάγωγους εν γένει) στα οργανωμένα κολαστήρια των λάγκερ κι έξω απ' αυτά, σε επιχειρήσεις μαζικών εκτελέσεων σε μεγάλη έκταση. Θυμόμαστε με φρίκη μια κεντρικά σχεδιασμένη και ανατριχιαστικά οργανωμένη γενοκτονία, που κηλίδωσε ανεξίτηλα τον 20ό αιώνα και τραυμάτισε ανεπανόρθωτα τις έννοιες του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας.

Τιμάμε παράλληλα την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. Τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που μεταφέρθηκαν βίαια στα στρατόπεδα του θανάτου, ενώ οι συναγωγές, τα σπίτια και οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Η μνήμη τους παραμένει οδυνηρή και παρούσα στις συνειδήσεις μας.

Το παρελθόν του Ολοκαυτώματος μας αφορά όλους. Η γνώση και η συνεχής υπενθύμιση της ναζιστικής θηριωδίας είναι ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε την αφύπνιση του κακού. Το σύνθημα της σημερινής ημέρας "Ποτέ Ξανά" μας καλεί σε ενεργή και διαρκή αντιπαράθεση με τον φασισμό, τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό. Να μην εφησυχάζουμε, να μη σιωπούμε, αλλά να περιφρουρούμε ακοίμητα τις θεμελιώδεις μας αξίες, μοναδικό ανάχωμα στην επέλαση της ρητορικής του μίσους».

