Παναθηναϊκός - Διούδης: Το συγκινητικό “αντίο” στο “τριφύλλι”

Ο Σωκράτης Διούδης αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του με ένα "ξεχωριστό" μήνυμα στο Instagram.



Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην πολωνική Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2023, ο Σωκράτης Διούδης «ανέβασε» ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, θέλοντας να αποχαιρετίσει όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού, έπειτα από 5,5 χρόνια παρουσίας στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά το μήνυμα του 29χρονου διεθνούς Έλληνα γκολκίπερ:

«Σήμερα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου και της καριέρας μου. Σχεδόν 6 χρόνια σε μια ομάδα, είναι μισή ποδοσφαιρική ζωή. Ο Παναθηναϊκός μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσα να παίξω στη χώρα και θα είμαι για πάντα ευγνώμων.

Πάντα έχω υψηλούς στόχους, όμως το να καταγράψω τόσες συμμετοχές και να φτάσω στο σημείο να είμαι ένας εκ των αρχηγών αυτού του σπουδαίου συλλόγου, είναι κάτι εξαιρετικά τιμητικό που σίγουρα δεν θα μπορούσα να φανταστώ πριν από μερικά χρόνια.

Στο τέλος αυτό που μένει είναι η αγάπη και η εκτίμηση του απλού κόσμου, των αγνών φιλάθλων της ομάδας κι αν κρίνω από την αγάπη που έχω λάβει όλο αυτό το διάστημα, μπορώ να πω ότι φεύγω γεμάτος, γνωρίζοντας ότι οι κόποι και οι θυσίες μου δεν πήγαν χαμένοι, αλλά άφησα κι εγώ το αποτύπωμά μου.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα και ο καθένας από το πόστο του με βοήθησε όπως μπορούσε και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ πλέον ορισμένους από αυτούς να τους αποκαλώ φίλους μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, που μας στήριξε σε δύσκολες περιόδους, γιατί αυτό ξέρει και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, στις χαρές και στις λύπες να είναι μαζί με την ομάδα.

Η ζωή με έναν παράξενο τρόπο, ξέρει να επιστρέφει συμπεριφορές, είτε αυτές είναι καλές είτε είναι άσχημες. Στο τέλος της διαδρομής ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει. Ευχαριστώ για όλα Παναθηναϊκέ! Είσαι πλέον κομμάτι της καρδιάς μου».

