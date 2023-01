Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ισοπαλία και πρόκριση για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλαδας προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Ποιος θα είνα ο αντίπαλός του.

Ο ΠΑΟΚ έγινε η τέταρτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά το ισόπαλο 1-1 που απέσπασε από τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο προημιτελικό του «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο δικέφαλος του Βορρά άντεξε στην πίεση και στο γρήγορο γκολ του «τριφυλλιού» (18’ Τσέριν) και βρήκε το δικό του «χρυσό» τέρμα στο 78’ με το εύστοχο πέναλτι του Νέλσον Ολιβέιρα, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4», όπου τον περιμένει σε διπλά ματς η Λαμία.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με φουλ ένταση, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ και μόλις στο 5’ πάτησε στην περιοχή με τον Βαγιαννίδη, ο οποίος γύρισε την μπάλα σ’ ένα σημείο που έδιωξε η άμυνα του ΠΑΟΚ, προς τον Τσόκαϊ που σούταρε με τη μία, αλλά ο Κοτάρσκι μπλόκαρε σταθερά.

Ο ΠΑΟΚ «απορρόφησε» την αρχική πίεση του Παναθηναϊκού και στο 17’ είχε τη δική του, πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, όταν από γρήγορη αντεπίθεση και πρώτο διώξιμο στην προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σούταρε δυνατά λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λοντίγκιν.

Στο 18’ ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ. Ο Πούχατς έσπασε την μπάλα εσωτερικά προς τον Τσέριν που έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ στη γωνία του Κοτάρσκι, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους».

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά το έκανε περισσότερο με στατικές φάσεις. Σε μία τέτοια στο 39’ ο Ολιβέιρα έπιασε την κεφαλιά μέσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Λοντίγκιν είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε την μπάλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο του Μαντσίνι. Στο 54’ σε σέντρα του Παλάσιος από τα δεξιά, ο Μαντσίνι έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας.

Στο 64’ ο Κοτάρσκι μπλόκαρε το μακρινό σουτ του Τσέριν, ενώ στο 74’ μετά από κόρνερ του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν έδιωξε, ο Ίνγκασον έκανε το σουτ, αλλά ο Σάντσες με τάκλιν έδιωξε εκ νέου σε κόρνερ.

Στο 76’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Τσέριν από κεφαλιά του Σβαμπ, το οποίο πιστοποιήθηκε από το VAR κι ο Ολιβέιρα με ψυχραιμία από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε στο 78' το τελικό 1-1, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Διαιτητής: Βιλιάνεν (Φινλανδία)

Κίτρινες: Κουρμπέλης, Βαγιαννίδης, Σπόραρ, Σάρλια, Τσέριν – Ολιβέιρα, Αουγκούστο, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Κωνσταντέλιας, Τάισον

Αποβολές: Μπράντον Τόμας (90’+1’ απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (66’ Σάντσες), Σάρλια, Πούχατς (80’ Χουάνκαρ), Ρουμπέν, Τσόκαϊ (46’ Μαντσίνι), Τσέριν, Παλάσιος (80\ Κλεϊνχέισλερ), Μπερνάρ (66’ Ιωαννίδης), Σπόραρ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (85’ Βιεϊρίνια), Αουγκούστο (46’ Σβαμπ), Ντάντας, Νάρεϊ (79’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (87’ Μπίσεσβαρ), Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (87’ Μπράντον Τόμας).

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: “Βούλιαξε” η Αττική - Χιόνια και πλημμύρες ανά την Ελλάδα (εικόνες)

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν

Καταγγελία - ΕΜΠ: Φοιτητές έδωσαν εξετάσεις με... φακούς (εικόνες)