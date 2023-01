Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ “κατάπιε” τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα του Λουτσέσκου εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, σε αντίθεση με τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς.

Αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας απέκτησε ο ΠΑΟΚ, έπειτα από τη νίκη του με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «8» της διοργάνωσης. Μπράντον Τόμας (52’) και b(72’) τα γκολ της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, σε αντίθεση με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που, κυρίως στο πρώτο ημίωρο, σπατάλησαν αυτές που δημιούργησαν.

Έπειτα από ένα 20λεπτο γεμάτο ένταση, νεύρα και δυνατά μαρκαρίσματα, το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό. Το «τριφύλλι» έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν έπειτα από σέντρα του Σεμπάστιαν Παλάσιος και απομάκρυνση του Ινγκι Ινγκασον, ο Ανταμ Τσέριν με «οβίδα» τράνταξε την οριζόντια δοκό της εστίας του Ντόμινικ Κοτάρσκι. Για περίπου 15 λεπτά οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν καλά την μπάλα, αναπτύσσονταν από τα δεξιά και δημιούργησαν απειλητικές καταστάσεις μπροστά στην εστία του Κοτάρσκι.

Διαμαρτυρήθηκαν, μάλιστα, έντονα για πέναλτι σε σπρώξιμο του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στον Δημήτρη Κουρμπέλη, ωστόσο ο Σλάβκο Βίντσιτς με στη σύμφωνη γνώμη του VAR έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε, πίεσε, αλλά σε επίπεδο τελικής προσπάθειας δημιούργησε μόνο μία, άστοχη, σε σουτ του Τόμας στο 36’.

Η πίεση των «ασπρόμαυρων» ευοδώθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εξώθησε σε λάθος γύρισμα τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με τον Τόμας να επωφελείται και να πλασάρει τον Γιούρι Λοντίγκιν για το 1-0 στο 52’. Με την ορμή του κόσμου ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να φτάσει και σε δεύτερο τέρμα, ωστόσο και πάλι φάσεις δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μπροστά στην εστία του Λοντίγκιν.

Μέχρι που ο Λουτσέσκου έβγαλε… λαγούς από το σκουφάκι του. Νέλσον Ολιβέιρα και Τάισον, που είχαν δευτερόλεπτα νωρίτερα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, συνεργάστηκαν, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει το παρθενικό τέρμα του με τον ΠΑΟΚ στο ντεμπούτο του, στη δεύτερη επαφή του με την μπάλα! Το 2-0 στο 72’ έφερε θύελλα ενθουσιασμού στην Τούμπα.

Οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να πιέσουν, η ωραία ενέργεια του Αργύρη Καμπετσή στο 87’ έμεινε αναξιοποίητη από Μπένχαμιν Βέρμπιτς και Τσέριν, για να φτάσουμε στις καθυστερήσεις. Ο Λοντίγκιν αιφνιδιάστηκε αλλά απέκρουσε το μακρινό σουτ του Στέφαν Σβαμπ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Αυστριακός σέντραρε, ο Τιμόθεους Πούχατς στην προσπάθειά του να απομακρύνει ανάγκασε σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Λοντίγκιν, με το 2-0 να μένει μέχρι τέλους.

Ο ΠΑΟΚ θα κατηφορίσει στην Αθήνα για δυο διαδοχικές αναμετρήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό, μία για τη Super League (22/1) και μία για το Κύπελλο (25/1), έχοντας ανεβασμένο ηθικό έπειτα από το αποτέλεσμα αυτό, με το «τριφύλλι» να καλείται να βγάλει αντίδραση.





Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Αουγκούστο, Νάρεϊ – Σένκεφελντ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (78’ Βιεϊρίνια), Αουγκούστο (69’ Σβαμπ), Ντάντας, Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84’ Μπίσεσβαρ), Νάρεϊ (69’ Τάισον), Τόμας (69’ Ολιβέιρα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Πούγγουρα, Χουάνκαρ (82’ Καμπετσής), Ρούμπεν, Κουρμπέλης (46’ Τσόκαϊ), Τσέριν, Παλάσιος (82’ Κώτσιρας), Μπερνάρ (46’ Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (71’ Πούχατς).

Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού λόγω ίωσης έμεινε ο Αντραζ Σπόραρ.

Την κίτρινη κάρτα του Σλάβκο Βίντσιτς αντίκρισε στο 16’ ο εκ των βοηθών του Λουτσέσκου, Χρήστος Καρυπίδης, για έντονη διαμαρτυρία.

