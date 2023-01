Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Γκέλα για το Δικέφαλο στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπαλία και δύο χαμένοι βαθμοί για τους Θεσσαλονικείς στη Super League.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, εκτός από γκολ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι στην Τούμπα χωρίς γγκολ (0-0), σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Χρήστο Μανδά που «κατέβασε ρολά», παραλίγο να γίνει μοιραίος ο Νούα Ντίκο με τις ευκαιρίες που σπατάλησε. Γλύτωσε το… ολικό έμφραγμα στις καθυστερήσεις η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με το οριζόντιο δοκάρι του Λουίς Περέα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο ματς. Μόλις στο 2ο λεπτό ο Νέλσον Ολιβέιρα σημάδεψε το δοκάρι του Μανδά, ωστόσο ο Πορτογάλος φορ ήταν εκτεθειμένος όταν έκανε την πάσα ο Ζοάν Σάστρε.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Κρητικοί… ξεθάρρεψαν. Ο Νούα Ντίκο στο 14’ δεν μπόρεσε να βρει στόχο στο σουτ που επιχείρησε ενώ πέντε λεπτά μετά, ο Ντόμινικ Κοτάρσκι πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον φορ του ΟΦΗ από το Μάλι πριν γίνει απειλητικός από τη σέντρα του Κώστα Μπαλογιάννη.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό, με τον Μανδά να σταματάει στο 21ο λεπτό τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση έπειτα από την κάθετη πάσα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ωστόσο, η επέμβαση του Κοτάρσκι στο 32’ στο πλασέ του Ντίκο, ο οποίος ξεπέρασε την αντίσταση του Ινγκι Ινγκασον, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ηταν κι η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Οι παίκτες του ΟΦΗ συνέχισαν να είναι καλά οχυρωμένοι έξω από την περιοχή του Μανδά, ο οποίος ανησύχησε στο σουτ του Κάλεντ Νάρεϊ στο 55’, μετά την κακή απομάκρυνση του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη.

Βλέποντας τα δύσκολα, ο Λουτσέσκου έβαλε και δεύτερο φορ, τον Μπράντον Τόμας, γυρνώντας σε ρόλο αριστερού μπακ τον Ζίβκοβιτς. Γκολ ήρθε, από τον Ντάγκλας Αουγκούστο (66’), ωστόσο στο ξεκίνημα της φάσης ο Σάστρε ήταν οφσάιντ.

Ο Μανδάς, με διπλή προσπάθεια, σταμάτησε στο 75’ το σουτ του Ολιβέιρα, για να σπαταλήσει έξι λεπτά αργότερα ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία ο Ντίκο – πλάσαρε παράλληλα με το τέρμα μετά την πάσα του Χουάν Νέιρα.

Στο 90’ ο Μανδάς πρόλαβε τον επελαύνοντα Τόμας και στο επόμενο λεπτό έδιωξε σε κόρνερ την προσπάθεια του Ολιβέιρα, για να ολοκληρωθεί το ματς με το εξ επαφής δοκάρι του Λουίς Περέα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ που έχασε την ευκαιρία να πιάσει ξανά την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση, πολύτιμος βαθμός για τον ΟΦΗ που συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις με τον Βάλντας Νταμπράουσκας, ξεμακραίνοντας από την τελευταία δυάδα.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Ινγκασον – Μεγιάδο, Βούρος, Νέιρα, Ντίκο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (73’ Βιεϊρίνια), Ινγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (65’ Τόμας), Αουγκούστο, Σβαμπ (73’ Ντάντας), Νάρεϊ, Κωνσταντέλιας, Α. Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Διαμαντής (72’ Γιαννούλης), Πασαλίδης, Μεγιάδο (56’ Περέα), Ντιουσέ, Μπαλογιάννης, Τοράλ (73’ Νέιρα), Ντίκο (90’+3’ Τσιλιανίδης).

*Από την προεδρική σουίτα είδε το παιχνίδι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, μαζί με τον προπονητή της, Λευτέρη Κανάτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Νεκρή η μητέρα που είχε βάλει το νεκρό μωρό της στην κατάψυξη

Γρίπη: “Καμπανάκι” από την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος

Λονδίνο: τραυματίστηκε 7χρονη από πυροβολισμούς σε κηδεία (εικόνες)