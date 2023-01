Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η Λαμία με... άνεση στους “4”

Η Λαμία νίκησε ξανά τον Απόλλωνα Παραλιμνίου και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.



Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Λαμία νίκησε ξανά τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, αυτή τη φορά με 4-2 στην έδρα της και με συνολικό σκορ 6-3 εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη σερί σεζόν και τρίτη την τελευταία πενταετία, περιμένοντας πια τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Αν κι ο Απόλλων πήρε πρώτος «κεφάλι» στο σκορ με τον Κουτζαβασίλη, η ομάδα της Φθιώτιδας «γύρισε» το σκορ πριν το ημίχρονο με τα γκολ των Ασκόφσκι, Πάουλαβετς, το αυτογκόλ του Γκέκα κι έφτασε σε μία άνετη πρόκριση, με άλλο ένα γκολ του Τσιλούλη στις καθυστερήσεις. Ενδιάμεσα ο Ελέζι μείωσε προσωρινά σε 3-2.

Η Λαμία ξεκίνησε το ματς με δοκάρι του Ασκόσκι στο 3’, ενώ πέντε λεπτά αργότερα (8’) οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με το δυνατό σου του Κουτζαβασίλη με το αριστερό.

Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν γρήγορα την κατάσταση και ισοφάρισαν στο 20’ με την ωραία προσπάθεια του Ασκόφσκι, που «έσπασε» το τεχνητό οφσάιντ, πέρασε και τον γκολκίπερ κι από κοντά έκανε το 1-1.

Πέντε λεπτά αργότερα (25’) από το φάουλ του Ντε Βινσέντι ο Πάουλεβατς με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1, ενώ στο 39’ από τη γύρισμα του Μαρτίνεθ, ο Γκέκας στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε στον ουρανό των διχτύων της εστίας του Φώτη Κουτζαβασίλη, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έριξαν... ταχύτητα, με τη Λαμία να χάνει τρεις καλές ευκαιρίες με τον Ντε Βινσέντι (50’), τον Βέργο (66’) και τον Τσούκαλο (71’), πριν μειώσει στο 3-2 ο Ελέζι στο 86’ με δυνατό αριστερό σουτ. Την τελική... πινελιά στο ματς έβαλε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιλούλης, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Ντε Βινσέντι, Στάνκο – Γκούμας, Καρυοφύλλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Γκαραβέλης, Σιμόν, Πάουλαβετς (68’ Λαμπρόπουλος), Αντέτζο, Γκοράνοφ, Στάνκο, Τζανδάρης, Μαρτίνεθ (60’ Τσιλούλης), Ντε Βινσέντι (59’ Βέργος), Ασκόφσκι (82’ Κοντονίκος), Μανούσος (69’ Τσούκαλος).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Νίκος Καραμπετάκης): Φώτης Κουτζαβασίλης, Κιουτσεκτσίδης, Γιάννης Κουτζαβασίλης, Γκούμας, Τσομαχασβίλι (64’ Καρατλίδης), Τζελίδης, Τζαμπέγια, Καρυοφύλλης, Ελέζι, Γεωργιάδης (82’ Κωνσταντινίδης), Γκέκας (64’ Πέτρου).

