Παναθηναϊκός - Μαντσίνι: Έκανα την καλύτερη επιλογή (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του Αργεντινού εξτρἐμ, μετά από την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ως την καλύτερη επιλογή για τον ίδιο και την καριέρα του, χαρακτήρισε ο Ντάνιελ Μαντσίνι τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός εξτρέμ, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» από τον Άρη, μίλησε στο PAO TV, τονίζοντας πως θέλει να κερδίσει τίτλους και να γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μαντσίνι έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους» το πρωί της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2023 κι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της αποψινής (26/1, 19:30) ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του ξεπέρασε τα 2,6 εκατ. ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει 2,2 εκατ. ευρώ στον Άρη και να πληρώνει και το ποσοστό μεταπώλησης 20% που είχε κρατήσει η Μπορντό, όταν παραχώρησε τον Μαντσίνι το καλοκαίρι του 2019. Ο δε 27χρονος εξτρέμ (που πήρε τη φανέλα με το Νο17) θα έχει ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω από τις 700.000 ευρώ.

Αναλυτικά ο Ντάνιελ Μαντσίνι μίλησε στο PAO TV:

Για τις προτάσεις που είχε κι από άλλες ομάδες και το λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό:

«Είναι αλήθεια πως είχα προτάσεις από διάφορα μέρη. Από την στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού δεν αμφέβαλλα ούτε λεπτό. Και είπα στους ανθρώπους μου ‘κάντε το παν για να γίνει η μεταγραφή’. Είναι κάτι που ήθελα ποδοσφαιρικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτή την επιλογή».

Για την εικόνα που έχει για τον Παναθηναϊκό έπειτα από 4 χρόνια στην Ελλάδα και το τι πιστεύει για την ομάδα της τρέχουσας περιόδου:

«Είναι ο 4ος χρόνος που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Προέρχομαι από την Αργεντινή όπου ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος σύλλογος και διεθνώς αναγνωρισμένος. Η ομάδα κάνει καλή δουλειά, αυτά που έχει καταφέρει είναι καρπός της προσπάθειας αυτής. Η ομάδα έχει τα πάντα και καθένας μπορεί να συνεισφέρει από την πλευρά του».

Για τις προσδοκίες που έχει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού:

«Να βοηθήσω από τη δική μου πλευρά, να δώσω όλα όσα μπορώ και να γράψω ιστορία κερδίζοντας τίτλους γιατί η ομάδα τους αξίζει. Θα δώσω το παν για το σύλλογο».

Για το γεγονός ότι παίζει σε όλες τις θέσεις μεσοεπιθετικά και που προτιμάει να αγωνίζεται:

«Στον Άρη είναι αλήθεια ότι έπαιξα σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Προτιμώ να παίζω στα δεξιά για έχω συνηθίσει να αγωνίζομαι, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν δεν έχω πρόβλημα να παίξω και σε άλλες θέσεις».

Για το γεγονός ότι είναι πρώτος σε ασίστ την εφετινή σεζόν:

«Πάντοτε προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα στα παιχνίδια της. Υπάρχουν στιγμές που ο συμπαίκτης μου βρίσκεται σε καλύτερη θέση από εμένα, άρα του δίνω ασίστ. Είτε ασίστ είτε γκολ, το βασικό είναι να βοηθάω την ομάδα».

Για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού:

«Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Έλαβα πολλή αγάπη από όλους. Ήρθα να συνεισφέρω κι εγώ, να δώσω πάνω από το 100% γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου και να πετύχω το μάξιμουμ για τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ για όλα».

