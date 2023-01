Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μαντσίνι φοράει τα “πράσινα”

Σε οριστική συμφωνία με τον Άρη για την άμεση μετακίνηση του παίκτη ήρθε ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. Σε ποιο ύψος ανήλθε το κόστος της μεταγραφής.

Σε οριστική συμφωνία ήρθαν ο Παναθηναϊκός κι ο Άρης για τη μεταγραφή του Ντάνιελ Μαντσίνι στους «πράσινους» (θα υπογράψει μέχρι το 2026), με το deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ να ολοκληρώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και τον 27χρονο Αργεντινό εξτρέμ να ετοιμάζεται πλέον για να ανοίξει μία νέα σελίδα στην καριέρα του, έπειτα από 3,5 χρόνια στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μεγάλο ρόλο για την συμφωνία έπαιξε η απευθείας επικοινωνία που είχε τα τελευταία 24ωρα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος με τον πρόεδρο του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη με τη συμμετοχή και τρίτου προσώπου, όπου ξεπεράστηκαν όλα τα «κενά» που υπήρχαν.

Έπειτα από μία σκληρή διαπραγμάτευση που είχε πολλά επιμέρους ζητήματα για να επιλυθούν, οι άνθρωποι των δύο ομάδων έδωσαν τα χέρια πάνω σε όλες τις λεπτομέρειε και ο Μαντσίνι θα ενταχθεί από το πρωί της Τετάρτης (25/1) στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και δεν θα αγωνιστεί με τον Άρη στη βραδινή ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Το τελικό ποσό που θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από το ταμείο του για να ολοκληρώσει το πιο «δυνατό» μεταγραφικό «χτύπημα» του εφετινού, χειμερινού «παραθύρου», θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα χρήματα που θα λάβει ο Άρης, το ποσοστό μεταπώλησης 20% που είχε η Μπορντό, τις προμήθειες σε ατζέντηδες (κλπ.) και την εφορία.

