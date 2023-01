Οικονομία

Σούπερ μάρκετ - ΕΕΚΕ: Συμβουλές στους καταναλωτές για τις αγορές

Οδηγίες από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ προς τους καταναλωτές για σωστές αγορές στα σούπερ μάρκετ.



«Η ακρίβεια μπορεί, σε ένα βαθμό, να αντιμετωπιστεί και με την αλλαγή των δικών μας συνηθειών ως καταναλωτών, με την τροποποίηση των επιλογών μας και κυρίως, με την ενημέρωσή μας για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης».

Αυτό σημειώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, σε ανακοίνωσή της με την οποία υπογραμμίζει ορισμένες χρήσιμες συνήθειες για τους καταναλωτές, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα εμπορικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα προτείνει τα εξής:

Πριν από την επίσκεψή μας στο σούπερ μάρκετ, φτιάχνουμε συγκεκριμένη λίστα αγορών, με βάση τις ανάγκες μας, από την οποία δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε Αγοράζουμε τα απαραίτητα προϊόντα, χωρίς να επηρεαζόμαστε από τις διαφημιστικές πρακτικές των προμηθευτών Ελέγχουμε αν για το προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε υπάρχει ίσως κάποια προσφορά του σούπερ μάρκετ, συνήθως περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αγοράζουμε το προϊόν στην προαποφασισμένη ποσότητα και ποιότητα Ελέγχουμε την τιμή μονάδος του προϊόντος που θα πάρουμε, δηλαδή την τιμή γραμμαρίων (κιλού), ml (λίτρου) κλπ. Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πλασματικών προσφορών, όταν προϊόντα εκτός υποτιθέμενης προσφοράς έχουν μειωμένη τιμή λόγω χαμηλότερης τιμής μονάδας Επιλέγουμε τα οικονομικότερα και ποιοτικότερα προϊόντα, κάνουμε δηλαδή σύγκριση προϊόντων Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με τυχόν παραπλανητικές πρακτικές έτσι ώστε να τις αποφεύγουμε. Για παράδειγμα, κάνουμε έλεγχο σε όλο το ράφι των προϊόντων και όχι μόνο σε αυτά που είναι στην πρώτη σειρά Αποφεύγουμε να ψωνίζουμε το ΣΑΒΒΑΤΟ γιατί οι αλυσίδες αυξάνουν τις τιμές Ελέγχουμε πάντα τις αποδείξεις και αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αναγράφεται άλλη τιμή στο ράφι κι άλλη τιμή στο ταμείο Ελέγχουμε την ορθή και ξεκάθαρη αναγραφή της ποσότητας καθαρού προϊόντος επί της συσκευασίας, έτσι ώστε να μην παραπλανώμαστε

«Για την ΕΕΚΕ ο συνειδητοποιημένος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής, προς το σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας», καταλήγει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ.

