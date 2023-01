Οικονομία

Τσούνης: Έρχονται κι άλλες επενδύσεις από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, στην Αθήνα, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι «καλύτερες ημέρες για την Ελλάδα είναι μπροστά».

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, χάρις στη δουλειά της κυβέρνησης, του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της επιχειρηματικής κοινότητας» τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, μιλώντας στην εκδήλωση «The world ahead 2023 Athens Gala Dinner» που διοργάνωσε απόψε ο Economist στην Αθήνα.

Ευθύς εξαρχής, ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε επιτυχημένη την περσινή χρονιά για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. «Είδαμε πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις, από την Amazon Web Services, τη Microsoft, την JP Morgan και τη Meta, να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διατύπωσε πως υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στις ελληνοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ο Τζορτζ Τσούνης δήλωσε ακόμα πιο πεπεισμένος για το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας και υπογράμμισε πως «οι καλύτερες ημέρες της είναι μπροστά». Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα πως «έρχονται και άλλες επενδύσεις» από τις ΗΠΑ και έδωσε έμφαση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, λέγοντας πως απογειώνονται. «Αύτη τη στιγμή έρχονται ακόμα περισσότερες αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν στο κοινό μας μέλλον. Αναγνωρίζουν τα ταλέντα στην Ελλάδα και τις μεγάλες δυνατότητες» είπε και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, σε επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας, των οπτικών ινών 5G, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη ναυτιλία.

Ειδικότερα στην ενέργεια, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ στηρίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ηγέτη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Τέλος, τόνισε πως η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας και δήλωσε πολύ υπερήφανος να είναι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα «διότι τα συμφέροντά μας και οι αξίες μας είναι ταυτόσημα».

