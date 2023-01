Life

“VINYΛΙΟ”: 1750000 τηλεθεατές “ταξίδεψαν” μαζί του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αφιέρωμα στην εποχή πριν το Internet, τα social media και τα smartphone συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Με το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» ταξίδεψαν στο παρελθόν χθες, Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, 1.750.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, τουλάχιστον για 1’.

Το νοσταλγικό αφιέρωμα, που μας θύμισε πώς ζούσαμε πριν την απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας, σημείωσε 18,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ χτύπησε σε 15’ (20:45-21:00) 21%.

Το flashback του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση ένωσε μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή διαδρομή γεμάτη αναμνήσεις, συναισθήματα, μουσική και χιούμορ, και αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν #1 στο νεανικό κοινό ηλικίας 15-24, με 23%.

Μαζί τους στο στούντιο, ήταν και η Βερονίκη Περγαντή, ενώ στα social media, η αγαπημένη παρέα από τη Θεσσαλονίκη έλαβε χιλιάδες σχόλια και μηνύματα.

Το αφιέρωμα στην εποχή πριν το Internet, τα social media και τα smartphone συνεχίζεται και την επόμενη Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Σκότωσαν σκυλιά με φόλες που σκόρπισαν (σκληρές εικόνες)

Πέθανε οδηγώντας το αυτοκίνητο του στην εθνική οδό

Πασίγνωστος τράπερ συνελήφθη με γεμάτο πιστόλι