Τράπερ: Ελεύθερος με αναστολή μετά τη σύλληψη για οπλοφορία

Ποινή οκτώ μηνών με αναστολή και πρόστιμο 600 ευρώ επιβλήθηκε στον 29χρονο τράπερ ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία έπειτα από την σύλληψή του για οπλοφορία, το βράδυ της Παρασκευής, στην Ιόνια οδό, κοντά στα διόδια της Ρίγανης.

Όλα συνέβησαν όταν στελέχη της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου ακινητοποίησαν το όχημα για έλεγχο, κατά την διάρκεια του οποίου εντοπίστηκε ένα εννιάρι πιστόλι τύπου Glock με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 29χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

