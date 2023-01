Τένις - Australian Open: Νέα “βασίλισσα” η Αρίνα Σαμπαλένκα

Στον τελικό του Australian Open, επικράτησε με ανατροπή και κατέκτησε το τρόπαιο στο πρώτο από τα τέσσερα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, κατέκτησε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της. Στον τελικό του Australian Open, που φιλοξενείται στην Μελβούρνη, η Λευκορωσίδα τενίστρια, επικράτησε με ανατροπή 4-6, 6-3, 6-4, της -ρωσικής καταγωγής- Καζάκας, Ελενα Ριμπάκινα (Νο 25) και κατέκτησε το τρόπαιο στο πρώτο από τα τέσσερα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς.

Με αυτόν τον τίτλο, η 24χρονη Σαμπαλένκα, θα επιστρέψει από την ερχόμενη Δευτέρα (30/1)στην δεύτερη θέση του κόσμου, που είναι και η καλύτερη στην καριέρα της, ενώ η 23χρονη Ριμπάκινα, θα «σκαρφαλώσει» στο Νο 10, που επίσης, είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει στην κατάταξη της WTA.

