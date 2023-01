Οικονομία

“Μάξιμος Σαράφης”: προφυλακιστέος ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συγκατηγορούμενοί του.

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης για την υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών που πείθονταν από τον κατηγορούμενο και άλλους ότι μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν με το αζημίωτο δανειοδοτήσεις από τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ανακριτής και Εισαγγελέας, μετά από πολύωρη απολογητικά διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, έκριναν ότι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση πρέπει να κρατηθεί προσωρινά .

Αντίθετα για τους δύο συγκατηγορουμένους του Δεστεμπασίδη, που απολογήθηκαν μετά από αυτόν σήμερα, κρίθηκε ότι μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαριές κατηγορίες που κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα.

Δήλωση για τη σύλληψή του για απάτες εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, γνωστός έως τώρα ως «Μάξιμος Σαράφης», προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis.

Ο «Μάξιμος Σαράφης», το ψευδώνυμο του «κουκουλοφόρου» προστατευόμενου μάρτυρα, είναι ένας από τους συλληφθέντες για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από «μαϊμού», όπως προέκυψε, χρηματομεσιτική εταιρεία με δήθεν έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Δεστεμπασίδης ισχυρίζεται με γραπτή του δήλωση από τη ΓΑΔΑ ότι η ποινική εμπλοκή του «είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας» και πως η σύλληψή του «είναι έργο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας».

