Αθλητικά

Προμηθέας: μεγάλη νίκη κόντρα στον Κολοσσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πατρινοί, έβαλαν φρένο στο σερί του Κολοσσού.

Στην Πάτρα σταμάτησε το σερί των πέντε νικών του Κολοσσού στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Προμηθέας έκανε τα εύκολα... δύσκολα, αφού έχασε διαφορά 19 πόντων, τελικά όμως πήρε την τέταρτη διαδοχική νίκη του με 80-76 και έπιασε την ομάδα της Ρόδου (καθώς και το Περιστέρι) στο 8-6, ενώ πήρε και το «πάνω χέρι» στην ισοβαθμία.

Τα δεκάλεπτα: 11-12, 46-32, 60-49, 80-76

Μετά από ένα δεκάλεπτο... κακοποίησης του μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, ο Τζο Τόμασον πέτυχε δέκα συνεχόμενους και αναπάντητους πόντους και ο Προμηθέας «έτρεξε» συνολικά ένα σερί 15-0, χάρη στο οποίο προηγήθηκε 32-20 στο 15΄ και πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.

Η «ψαλίδα» έφτασε ακόμη και στους 19 πόντους (59-40) στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως οι Ροδίτες αντέδρασαν, με την Τζέιμς Γιανγκ να «μαζεύει» τη διαφορά, πριν δώσει ο Χάρης Γιαννόπουλος το έναυσμα για την τελική αντεπίθεση.

Με οκτώ πόντους του έμπειρου φόργουορντ, ο Κολοσσός μείωσε σε 64-61 στο 34΄ και η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τις βολές του Ντίξον (71-72), δύο λεπτά πριν τη λήξη. Μία ανατροπή που όμως αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς οι Πατρινοί «απάντησαν» με γκολ-φάουλ του Κάουαν, «έβγαλαν» κρίσιμες άμυνες και «κλείδωσαν» τη νίκη τους με δύο καρφώματα του Κόντιτ, από ισάριθμες ασίστ του Κάουαν, ενώ οι βολές του Κουλμπόκα στα 10΄΄ πριν τη λήξη έδωσαν στον Προμηθέα και τη διαφορά, αφού στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί 69-67.

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Μάνος-Μάλαμας

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 10 (9ασ.), Ντάνγκουμπιτς 12 (1), Μουράτος 8 (2), Χογκ 5, Κουλμπόκα 6 (1), Κόντιτ 14 (7ρ., 4κοψ.), Γκίκας, Τόμασον 24 (3), Τανούλης 1

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος, Ντίξον 9 (5ασ.), Χατζηδάκης 12, Κατσίβελης 3 (1τρ., 5ασ.), Ιορδάνου, Κένταλ, Μορέιρα 2, Γιανγκ 18 (3τρ., 8ρ.), Κόφεϊ 15 (12ρ.), Τιγκ 4, Γιαννόπουλος 13 (3)

Ειδήσεις σήμερα:

Τάιρ Νίκολς - Μπάιντεν: Αγανάκτησα και πόνεσα βαθιά από τις εικόνες του ξυλοδαρμού (εικόνες)

Ισπανία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας 105000000 από πλοίο μεταφοράς ζώων

Συγκέντρωση Χρυσής Αυγής: οι αντιδράσεις και η απάντηση του Δήμου Αθηναίων