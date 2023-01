Αθλητικά

Παναθηναϊκός: νίκη σαν σε προπόνηση κόντρα στον Ιωνικό

Οι πράσινοι έδωσαν ευκαιρία και στους...μίκρούς, να πάρουν χρόνο στην Basket League.

Μία... χαλαρή προπόνηση, ενόψει της «διπλής» ευρωπαϊκής εβδομάδας που ακολουθεί, έκανε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Ιωνικό. Το ματς της 14ης αγωνιστικής της Basket League δεν έκρυβε καμία δυσκολία για τους «πράσινους», που συνέτριψαν 102-70 την ομάδα της Νίκαιας και ετοιμάζονται για την αποστολή στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσουν διαδοχικά τη Ρεάλ (1/2) και τη Μπασκόνια (3/2).

Τα δεκάλεπτα: 28-10, 55-30, 85-45, 102-70

Οπως είναι λογικό, το ματς δεν αντέχει σε καμία κριτική, αφού η ανωτερότητα του «τριφυλλιού» ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Ενα επιμέρους σκορ 19-2 μετέτρεψε το παιχνίδι σε... περίπατο από νωρίς (26-8 στο 9ο λεπτό) και η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται, ξεπερνώντας και τους 40 πόντους, με τους φιλοξενούμενους να το... μαζεύουν λίγο στο τέλος. Ο Γιώργος Παπαγιάννης πέτυχε 21 πόντους σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής, αν και πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 23π.

Διαιτητές: Τσολάκος-Κωνσταντινίδου-Λιότσιος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 11 (1), Ουόλτερς 8 (5ασ.), Ουίλιαμς 5 (1), Μπέικον 15 (3τρ., 7ρ.), Γκουντάιτις 8, Λι 6 (1), Παπαγιάννης 21 (2τρ., 7ρ.), Γ. Καλαϊτζάκης 11 (1), Σαμοντούροφ 5 (1), Αβδάλας 5, Χουγκάζ 7 (1)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Γιάννης Λίβανος): Σίμονς 6 (1), Αρσενόπουλος 5 (1), Μαυροκεφαλίδης 23 (3τρ., 7ρ., 5ασ.), Χόκινς 2 (8ρ.), Λέισι 5 (1), Μπέμπης, Νούνιες Καστίγιο 10, Πετανίδης, Κορκοντζέλος 2, Μάντζαρης 6 (1), Παρκς 11

