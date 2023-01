Αθλητικά

Βόλος - Παναιτωλικός: νίκη με ανατροπή για τους Αγρινιώτες

Θρίαμβος του Παναιτωλικού, μέσα στο Πανθεσσαλικό, κόντρα στον Βόλο.

Τεράστια νίκη, δεύτερη στην τελευταία επτάδα αγώνων που έχει δώσει στο πρωτάθλημα, πέτυχε ο Παναιτωλικός στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου και, μάλιστα, με ανατροπή (3-2) στο εναρκτήριο παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Super League, η οποία, όπως και η προηγούμενη, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου του Άρη, Άλκη Καμπανού (συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του).

Για 30 λεπτά οι Βολιώτες έδειχναν ότι είχαν το «πάνω χέρι» στο ματς. Προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ με τον Τσιρίνος, έχασαν δύο καλές ευκαιρίες για το 2-0, αλλά μετά το 30΄ έχασαν τη συνοχή τους. Ο Παναιτωλικός ανέβασε την απόδοσή του, ισοφάρισε με τον Σενγκέλια στο 39΄, ευτύχησε να μείνει «ζωντανός» στην φάση του 62΄ (ο Στεργιάκης απόκρουσε το πέναλτι του Μπαριέντος» και μέσα σε έξι λεπτά μετέτρεψε το 1-1 σε 3-1 με τα γκολ των Ζοάο Πέδρο (68΄πεν.) και Μαλή (73΄).

Ήταν η 7η ήττα για το συγκρότημα της Μαγνησίας στα τελευταία 9 ματς, με μοναδική του νίκη αυτή επί του Ιωνικού στη Νίκαια, με το πέναλτι του Οζέγκοβιτς στις καθυστερήσεις.

Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα το προβάδισμα, στο 18΄ με τον Μίκαελ Τσιρίνος να «παίρνει το ριμπάουντ» από την προσωρινή απόκρουση του Στεργιάκη σε σουτ του Ντέλετιτς κι από κοντά να «γράφει» το 1-0. Γκολ για το οποίο φέρει μεγάλη ευθύνη ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, ο οποίος δεν μπλόκαρε τη μπάλα στο συρτό σουτ του Ντέλετιτς από πλάγια θέση.

Ακολούθησαν δύο επικίνδυνα σουτ σε διάστημα δύο λεπτών, το πρώτο στο 21΄ με τον Ντέλετιτς (άουτ) και στο 22΄ ήταν η σειρά του Σενγκέλια ν΄ απειλήσει με ισοφάριση. Ο Βόλος έχασε τεράστια ευκαιρία στο 31΄ με τον Ντέλετιτς να στέλνει τη μπάλα άουτ από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου μετά το γκολ είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς, αλλά μετά το 30΄ ο Παναιτωλικός άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και στο 39΄ έφερε το ματς στα ίσια. Από το γύρισμα του Μόρσεϊ στο ύψος του πέναλτι, ο Σενγκέλια έπιασε το σουτ στην κίνηση κι έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Κλέιμαν (1-1).

Το β΄ μέρος ξεκίνησε με τη μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους να προηγηθούν, όταν ο Στεργιάκης «γκρέμισε» τον Οζέγκοβιτς στη μεγάλη περιοχή και ο διαιτητής Τσετσίλας υπέδειξε το πέναλτι στο 58΄. Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, όμως, διόρθωσε το λάθος που έκανε στο 18΄ κι απόκρουσε το σουτ του Μπαριέντος στο 62΄, κρατώντας την ομάδα του στη διεκδίκηση της νίκης.

Στο 66΄ ήταν η σειρά της ομάδας του Αγρινίου να κερδίσει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντέλετιτς στον Χατζηθεοδωρίδη. Ο Ζοάο Πέδρο ήταν εύστοχος και στο 68΄ έδωσε προβάδισμα στον Παναιτωλικό (2-1).

Οι Αγρινιώτες «χτύπησαν» ξανά σε νέα αντεπίθεση στο 73΄. Μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Σενγκέλια, ο Μαλής πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας του Βόλου και με προβολή νίκησε τον Κλέιμαν κάνοντας το 3-1. Το μόνο που κατάφερε ο Βόλος ήταν να μειώσει στο 90΄+6΄ με τον Μεθκίδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας

Κίτρινες: Γκάτζι - Μαλής, Στεργιάκης, Μόρσεϊ

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα (82΄ Σι), Μπαριέντος, Μεταξάς (13΄ Γκάτζι), Πιρές (74΄ Μεθκίδα), Ντέλετιτς (74΄ Κούτσιας), Τσιρίνος (82΄ Καρτάλης), Οζέγκοβιτς

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Λιάβας, Μαλής, Λάρσον (46΄ Χατζηθεοδωρίδης), Μάρτενσον, Χουχούμης, Ντίας, Μόρσεϊ (90΄ Τσιγγάρας), Κολοβός (79΄ Ντουάρτε), Σενγκέλια (85΄ Ξενιτίδης), Πέδρο (85΄ Μπουζούκης)

