ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος: μοιρασμένο το παιχνίδι στους “Ζωσιμάδες”

Οι Γιαννιώτες, είχαν την ευκαιρία να "πάρουν" τους 3 βαθμούς, με πέναλτι όμως...

Ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια της εφετινής Super League διεξήχθη στους «Ζωσιμάδες» ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο, με τις ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ένατη θέση τον ΟΦΗ, που παίζει αύριο με τον Ολυμπιακό, ενώ η ομάδα των δυτικών προαστίων είναι έβδομη και στο -4 από την έκτη θέση που κατέχει ο Βόλος.

Στο 5ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Σόρια με τη χρήση VAR για οφσάιντ του Μορέιρα, αλλά στο 32΄ όλα έγιναν κανονικά στη φάση που απέφερε το μοναδικό τέρμα του αγώνα: στη σέντρα του Πήλιου ο Παμλίδης πήρε την κεφαλιά, έδιωξε ο Χατζησαΐας, ο παίκτης του ΠΑΣ έκανε νέα κεφαλιά και ο Μπάλαν με προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Γιαννιώτη.

Έκτοτε μεγάλες φάσεις δεν δημιουργήθηκαν, παρά τον καλό ρυθμό που είχε το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι πήγαν σε διαχείριση καθώς δεν απειλούνταν ιδιαίτερα, μόνο που λησμόνησαν πως το 1-0 δεν αποτελούσε ισχυρό εχέγγυο κι αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά στο 77ο λεπτό, όταν ο Τζοβάρας γύρισε το σώμα του κι εκτέλεσε τον Τσιντώτα με το αριστερό ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η εξέλιξη «αφύπνισε» τους εφησυχασμένους έως τότε γηπεδούχους, που έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ στο 80΄ με την άστοχη κεφαλιά του Μορέιρα από κοντά, ενώ στο 86΄ ο Μπάλαν στην αντεπίθεση έστρωσε στον Νίνη, το σουτ του οποίου από το ύψος του πέναλτι χτύπησε στον Χατζηϊσαΐα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ευκαιρία για το «διπλό» είχε και ο Ατρόμητος στο 88΄ με τον Τζαβίδα να σουτάρει άουτ μέσα από την περιοχή, στο επόμενο λεπτό ο Γιαννιώτης πέταξε σε κόρνερ ένα επικίνδυνο σουτ του Καραχάλιου και στο 90΄, ύστερα από ένα καταιγιστικό πεντέλεπτο, ο Τζίμας κέρδισε πέναλτι από τον Χατζηισαΐα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νίνης (90΄+2) αλλά ο Γιαννιώτης μάντεψε την επιλογή του, έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία του κι απέκρουσε με την μπάλα να χτυπά εν συνεχεία στο δοκάρι και το 1-1 να μένει ως το τέλος!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραχάλιος, Τζίμας - Φριντζόνσον, Έρλινγκμαρκ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Καραχάλιος, Μπακαδήμας, Πήλιος, Παντελάκης, Ριένστρα (83΄ Νίνης), Τζίνο (63΄ Λιάσος), Μορέιρα, Παμλίδης (72΄ Τζίμας), Μπάλαν.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, Αθανασίου, Έρλινγκμαρκ (58΄ Οικονομίδης), Γκονζάλεθ, Φριντζόνσον (58΄ Κουέν), Ροτάριου (66΄ Τζοβάρας), Ρομπάιγ, Κιάρτανσον (58΄ Τζαβίδας).