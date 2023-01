Κοινωνία

Φανέλες για τον Άλκη Καμπανό σε σχολείο στη Νυρεμβέργη

Μαθητές φωτογραφήθηκαν με τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων

Σε μια σπουδαία πρωτοβουλία συμμετείχαν οι μαθητές του 1ου δημοτικού σχολείου της Νυρεμβέργης και εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων της πόλης της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα μαθητές και καθηγητές φωτογραφήθηκαν με τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, για να στηρίξουν τις δράσεις της δομής «Εις το όνομα του Άλκη» στη μνήνη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.

Μια καμπάνια που ξεκίνησε με απόλυτο στόχο να αλλάξει το πρόσωπο της οπαδικής κουλτούρας στην Ελλάδα, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται από βία και τοξικότητα που πληγώνουν τον αθλητισμό της χώρας.

«Μαθητές & Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης δείχνουν τον δρόμο και συμμετέχουν στις δράσεις της Δομής! Στόχος να βοηθήσουν να αλλάξει η οπαδική κουλτούρα στην Ελλάδα! Μέλη από όλον κόσμο μας στέλνετε καθημερινά τις φωτογραφίες σας και σας ευχαριστούμε για αυτό! Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον Δορυφόρος Μονάχου που στηρίζει τις δράσεις της Δομής» αναφέρει το σχετικό ποστ.

