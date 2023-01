Κοινωνία

Παιανία: φυγόποινη συνελήφθη με δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της

Για ποια αδικήματα έχει καταδικαστεί η γυναίκα σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις.

Στην σύλληψη μια 62χρονης σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν 38 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 379 μηνών και χρηματική ποινή 3.300 ευρώ, προχώρησαν χθες (27/1) στην Παιανία αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η 62χρονη έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί επιταγών κατ' εξακολούθηση, της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση, της μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών σε υπαλλήλους, μη καταβολής εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η 62χρονη ως συνιδιοκτήτρια ιδιωτικής επιχείρησης ιατρικών υπηρεσιών, εξέδιδε κατ' εξακολούθηση ακάλυπτες επιταγές προς εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Επιπλέον, δεν κατέβαλε έγκαιρα τις δεδουλευμένες αποδοχές στους υπαλλήλους της, τις εργοδοτικές εισφορές στους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και τις εισφορές ασφάλισης των εργαζομένων.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

