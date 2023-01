Έβρος

Έβρος: σύλληψη γυναίκας για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκι" έβγαλε ο έλεγχος των αστυνομικών στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα.

Για παράνομη μεταφορά ατόμων, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, συνελήφθη μία αλλοδαπή, σε οικισμό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα, η αλλοδαπή συνελήφθη, όταν σε έρευνα που έγινε στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε τρεις μη νόμιμους μετανάστες, που προφανώς είχε παραλάβει απο τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο..

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογέννητου με σπάνιο πρόβλημα στην καρδιά (βίντεο)

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1: Ο Παναθηναϊκός και η συμβουλή στον Μητσοτάκη για τον Ερντογάν

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία