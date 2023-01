Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Νίκαια: ο δράστης ενημέρωσε την Αστυνομία

Τι είπε ο καθ' ομολογίαν του δολοφόνος, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία, μετά απο το φονικό. Πως βρήκαν την γυναίκα οι αστυνομικοί που έσεπυσαν στο σπίτι.

Ακόμη μια γυναικοκτονία προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των τελευταίων ετών.

Σε κατάσταση μέθης ένας 50χρονος πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση γ΄λυρω στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο άνδρας ενημέρωσε ότι έχει σκοτώσει τη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Βοσπόρου, στην Νίκαια.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι, εντόπισαν την γυναίκα, ηλικίας 54 ετών, να είναι νεκρή, με σημάδια στο λαιμό.

Στο ισόγειο διαμέρισμα μετέβη και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει την σορό, που κατά πληροφορίες έφερε σημάδια απο αιχμηρό αντικείμενο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

