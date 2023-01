Κόσμος

Νέα Ζηλανδία - κακοκαιρία: Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Όκλαντ, που πλήττεται από την Παρασκευή, παρέμεινε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στους 4 ανήλθε σήμερα ο αριθμός των νεκρών από τις καταρρακτώδεις βροχές στη Νέα Ζηλανδία, καθώς οι ξαφνικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα στο Βόρειο Νησί της χώρας.

Το Όκλαντ, η μεγαλύτερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, που πλήττεται από την Παρασκευή, παρέμεινε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η MetService, προειδοποίησε για μεγαλύτερη κακοκαιρία σήμερα και αύριο, Δευτέρα, στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες, προέβλεψε.

"Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πιθανότητα για πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες απόψε", δήλωσε σε δημοσιογράφους η υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Όκλαντ Ρέιτσελ Κέλεχερ.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης καλύπτει μεγάλες ζώνες του Βορείου Νησιού, ενώ η περιοχή Γουαϊτόμο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, κηρύχθηκε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ και αυτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένας άνθρωπος, που αγνοείτο η τύχη του αφού παρασύρθηκε από τα νερά σε χωριό περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Όκλαντ, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Το πιο φρικτό είναι ότι χάσαμε ζωές", δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κάρμελ Σεπουλόνι από το Όκλαντ, πόλη 1,6 εκατομμυρίου κατοίκων, ενώ χθες είχε ανακοινωθεί ότι άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακοκαιρίας.

Η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση τα επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων στη Νέα Ζηλανδία, αν και ο αντίκτυπός τους διαφέρει ανά περιοχή. Ο υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής Τζέιμς Σο επισήμανε τη σχέση που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή σε χθεσινό μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο εξέφραζε την υποστήριξή του στους πληγέντες από τις πλημμύρες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέχει βοήθεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω των δρόμων που έχουν κλείσει στην περιοχή Γουαϊτόμο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που "προκάλεσαν πολλές ολισθήσεις, πλημμύρες και ζημιές στους δρόμους".

Στην κοντινή περιοχή Μπέι οφ Πλέντι υπάρχουν επίσης "εκτεταμένες πλημμύρες", σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ κατολίσθηση, από την οποία καταστράφηκε ένα σπίτι, απειλεί και τα γειτονικά κτίρια.

Χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ εκατοντάδες δεν έχουν νερό, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρά ταύτα οι διεθνείς πτήσεις της Air New Zealand από και προς το Όκλαντ θα επαναληφθούν σήμερα το μεσημέρι (01:00 ώρα Ελλάδος), δήλωσε εκπρόσωπος.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή λιτότερο από εβδομάδα, πέταξε με ελικόπτερο πάνω από το Όκλαντ για να επιθεωρήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί και επισκέφθηκε περιοχές με σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες. Περιέγραψε τις επιπτώσεις από τις πλημμύρες στην πόλη ως "άνευ προηγουμένου" στην πρόσφατη μνήμη.

Ο κόσμος έκανε περισσότερες από 2.000 κλήσεις για βοήθεια, ενώ 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους σε περιοχές γύρω από το Όκλαντ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, λόγω των πλημμυρών, έγραψε χθες η New Zealand Herald.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή

Καιρός: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Σούπερ μάρκετ - ΕΕΚΕ: Συμβουλές στους καταναλωτές για τις αγορές