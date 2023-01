Πολιτική

Μητσοτάκης: Επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία

Ποια θέματα αναμένεται να συζητηθούν στην ατζέντα των δύο πρωθυπουργών

Τις θετικές επιδόσεις στην οικονομία, η οποία πλέον μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παρά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, αλλά και τις θετικές προοπτικές, που ανοίγονται για επενδυτές, αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσημη επίσκεψη του στην Ιαπωνία από την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου έως την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου. Σε αυτήν, όπως σημειώνουν, κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την εικόνα μιας νέας Ελλάδος, 17 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ιαπωνία, αυτή του Κώστα Καραμανλή το 2005, μιας χώρας που έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης.

Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι το ζήτημα, που θα κυριαρχήσει στην ατζέντα των διμερών συναντήσεων είναι η ενίσχυση και βελτίωση των διμερών σχέσεων, αλλά και εδραίωση και συστηματοποίηση της συνεργασίας, καθώς για την Ελλάδα η Ιαπωνία αποτελεί ταυτόχρονα μια ισχυρή οικονομία και ένα μέλος του G7.

Επισημαίνεται, δε ότι Ελλάδα και Ιαπωνία είναι δύο ναυτικά έθνη με μεγάλη παράδοση. Η Ελλάδα, άλλωστε, ως χώρα της Ε.Ε., αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί να αποτελέσει για την Ιαπωνία, που επιδιώκει προσέγγιση με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ γέφυρα τόσο με την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και με τη Βαλκανική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πλέγμα των ενεργειακών σχεδίων, που διαμορφώνονται.

Κατά τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Βουλής Χιροΐκι Χοσόντα (Hiroyiki Hosoda) και τον πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα (Fumio Kishida) αναμένεται να συζητηθούν διμερή και διεθνή ζητήματα, καθώς και η στρατηγική μορφή που μπορεί να λάβουν οι σχέσεις των δύο χωρών.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι κατά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του θα γίνουν δεκτοί από τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Ακισίνο (Akishino), ενώ τον κ. Μητσοτάκη θα συνοδεύουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης.

Στο αμιγώς οικονομικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μαζί με τον επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Αλέξη Πατέλη τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα. Εξάλλου, ο πρωθυπουργός θα προβεί σε δύο αναλυτικές παρουσιάσεις για την ελληνική οικονομία, ενώ θα απαντήσει σε ερωτήσεις Ιαπώνων επενδυτών και επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο, δε της πρωθυπουργικής επίσκεψης στην Ιαπωνία και των συναντήσεων με εκπροσώπους ιαπωνικών επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός θα πλαισιώνεται από 20μελή επιχειρηματική αποστολή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, η πρώτη παρουσίαση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας θα γίνει προς την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία (KEIDANREN). Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι εκπρόσωποι της KEIDANREN είχαν συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Οκτώβριο και είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η δεύτερη, θα γίνει παρουσία της επιχειρηματικής αποστολής που θα συνοδεύει τον πρωθυπουργό με τον Σύνδεσμο Εξαγωγικών Επιχειρήσεων JETRO, προκειμένου, όπως επισημαίνεται να διαπιστωθούν συνέργειες και πεδίο συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και με το Enterprise Greece.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ιαπωνική πλευρά έχει επιδείξει ενδιαφέρον και στον τομέα της ενέργειας, την ώρα που η Ελλάδα αναπτύσσει το δίκτυο υποδομών, που θα την μετατρέψει σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή (με εμβληματικό τον FSRU στην Αλεξανδρούπολη), προχωρά σε έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ συμμετέχει σε project, όπως αυτό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο που μπορεί να τη μετατρέψει σε γέφυρα ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη. Ενδιαφέρον υπάρχει και για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ ήδη υπάρχει συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει επίσης ακόμη χωριστές συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όπως η κρατική Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC, Japan Bank for International Cooperation).

Τέλος, ο πρωθυπουργός την προσεχή Τρίτη θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο. Στην ομιλία του, αναμένεται, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών και των διεθνών εξελίξεων, μια Ελλάδα που είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος σε ένα αβέβαιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, αλλά και για μία χώρα, που έχει αφήσει πίσω της την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης και του λαϊκισμού και πορεύεται προς το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

