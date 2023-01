Πολιτική

Μητσοτάκης από Ιαπωνία: Ελπίζουμε να αναπτύξουμε ακόμη στενότερες σχέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην κυριακάτικη ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης

(εικόνα αρχείου)

Στην καταβολή των αυξημένων συντάξεων, αλλά και στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον Οίκο Fitch αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην καθιερωμένη πλέον κυριακάτικη ανάρτηση του στο Facebook, που ανακεφαλαιώνει το κυβερνητικό έργο της εβδομάδος που πέρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, μόλις έφτασε στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του, επισημαίνει πως πρόκειται για μία «σημαντική επίσκεψη σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και μια χώρα με την οποία ελπίζουμε να αναπτύξουμε ακόμη στενότερες σχέσεις».

Στη συνέχεια κάνει μέσω μιας μαντινάδας ειδική μνεία στην πρόσφατη περιοδεία του στην Κρήτη, ενώ επισημαίνει τους βασικούς άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου «Κρήτη 2030»

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: 5χρονο κορίτσι πέθανε ξαφνικά

Θεσσαλονίκη: σκύλος ξαναβρίσκει τον ιδιοκτήτη του μετά από 5 χρόνια (βίντεο)

Θάνατος στο Πολυλίμνιο: Ένοχος ο δασάρχης, αθώος ο Διευθυντής Δασών