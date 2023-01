Κόσμος

Πακιστάν: Μαθητές πνίγηκαν μετά από ανατροπή σκάφους σε λίμνη

Όλα τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους είναι μεταξύ 7 και 14 ετών και είναι μαθητές ισλαμικού ιεροδιδασκαλίου.

Δέκα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε λίμνη στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Όλα τα θύματα που ανασύρθηκαν από την λίμνη Τάντα Νταμ, που βρίσκεται στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα, ήταν ηλικίας από 7 ως 14 ετών, σύμφωνα με τον αστυνομικό Μιρ Ράουφ. Αυτός διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

Συνολικά 11 παιδιά έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, τα 6 από τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το σκάφος μετέφερε 25 ως 30 μαθητές ισλαμικού ιεροδιδασκαλίου που επέστρεφαν από το σχολείο.

Ναυάγια με πολλά θύματα σημειώνονται συχνά στο Πακιστάν, όπου σκάφη που είναι ανεπαρκώς συντηρημένα και υπερφορτώνονται διατρέχουν τον κίνδυνο να ανατραπούν.

Τον Ιούλιο 18 γυναίκες πνίγηκαν στο ναυάγιο πλοίου στον ποταμό Ινδό, στην επαρχία Παντζάμπ.

