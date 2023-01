Κοινωνία

Εύβοια: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα υπάλληλο βενζινάδικου (βίντεο)

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό κατα του δράστη. Τι ανέφεραν μάρτυρες για το περιστατικό.

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε γύρω στις 10 και 30 το βράδυ του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου 2023 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αρτάκη στην Εύβοια.

Υπάλληλος του βενζινάδικου ήρθε αντιμέτωπος με ληστή που του έβαλε μια καραμπίνα στο πρόσωπο ζητώντας τους κωδικούς του χρηματοκιβωτίου που υπήρχε στο κατάστημα.

Ο υπάλληλος είπε ότι δεν τους γνωρίζει και ότι τους είχε μόνο ο ιδιοκτήτης.. Ο οπλοφόρος είτε γιατί φοβήθηκε την αυξημένη κίνηση των οχημάτων και είχε περιορισμένο χρόνο απομακρύνθηκε από το βενζινάδικο άπραγος ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία που κατέκλυσε την περιοχή.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό κατα του δράστη ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες απομακρύνθηκε πεζός στα χωράφια προς την κατεύθυνση των Ψαχνών.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των υπαλλήλων ο δράστης ήταν κοντός με σκούρα ρούχα και ανοιχτόχρωμα μάτια (γαλαζοπράσινα) ενώ δεν μιλούσε καλά ελληνικά και εικάζεται ότι ήταν από κάποια άλλη βαλκανική χώρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην επιχείρηση και “χτενίζουν” την περιοχή προς αναζήτηση του δράστη ενω θα αξιοποιηθεί πιθανόν και υλικό από κάμερες καταστημάτων για τον εντοπισμό και την σύλληψη του.

