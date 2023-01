Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: “Αντίστροφη μέτρηση” για τη νέα κλήρωση για 125000 vouchers - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πότε αναμένεται η κλήρωση. Τι ποσά θα "μοιράσει" για καλοκαιρινούς και χειμερινούς προορισμούς.

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, θα γίνει η νέα κλήρωση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», για τη χορήγηση 125.000 voucher, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα καλύπτει τη διαμονή και σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα.

Η νέα κλήρωση αναμένεται να μοιράσει voucher αξίας 150 ευρώ, ενώ ειδικά για όσους επιλέξους ως προορισμό το νησί της Σάμου, το voucher φτάνει τα 300 ευρώ.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, οι ψηφιακές κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου, οπότε καλό θα ήταν οι δικαιούχοι να σπεύσουν να τις αξιοποιήσουν, όπως σημείωσε.

Δικαιούχοι θα είναι όσοι είχαν κάνει ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα Vouchers.gov.gr το προηγούμενο καλοκαίρι.

Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και οι οριστικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της νέας κλήρωσης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα είναι σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2023 και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον εγχώριο τουρισμό τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τουριστική κίνηση εναλλακτικών προορισμών και περιοχών που έχουν πληγεί.

Σε ό,τι αφορά τυχόν περιορισμούς, τονίζεται ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ούτε στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, ούτε στην περίοδο που ο δικαιούχος θα επιλέξει να κάνει χρήση της ατομικής του ψηφιακής επιταγής. Μοναδική προϋπόθεση είναι το συνολικό ποσό της ανέπαφης πληρωμής να μην υπερβαίνει τα 150 ευρώ (ή τα 200 ευρώ για ΑμεΑ). Δεν υπάρχει, επίσης, κάποιος γεωγραφικός περιορισμός, καθώς στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.

