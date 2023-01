Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Έρευνα για να ελεγχθούν αναφορές για επίορκους αστυνομικούς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Έρευνα διέταξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από δημοσίευμα που κάνει λόγο για επίορκους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το επίμαχο δημοσίευμα αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναπαράγεται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και αφορά σε μέλη παράνομων κυκλωμάτων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι:

Καμία σχετική, συγκεκριμένη καταγγελία δεν έχει περιέλθει σε γνώση κάποιας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε έχει υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από άλλη αρμόδια Αρχή, προκειμένου στη συνέχεια να κινηθούν οι προβλεπόμενες προανακριτικές και διοικητικές διαδικασίες.

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

