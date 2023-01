Κοινωνία

Επίορκοι αστυνομικοί: παρέμβαση Ντογιάκου και εισαγγελική έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισίδωρος Ντογιάκος παρήγγειλε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τους διαλόγους αστυνομικών με “νονούς” της νύχτας.

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος για το σημερινό δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής το οποίο αναφέρεται σε διαλόγους και επαφές μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και νονών της νύκτας.

Ειδικότερα, ο κ. Ντογιάκος παρήγγειλε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο να διερευνηθεί επειγόντως η επίμαχη υπόθεση, να ελεγχθεί η τυχόν διάπραξη αξιόποινων πράξεων από συγκεκριμένα πρόσωπα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες.

Ακόμη, ο κ. Ντογιάκος παρήγγειλε στον κ. Ελευθριάνο η προκαταρκτική έρευνα να ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς, σ΄ έναν τακτικό και σ΄ έναν επίκουρο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι συνομιλίες αυτές αποκαλύφθηκαν σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, όπως είναι Viber και Whats App, δολοφονηθέντων μετά από συμβόλαια θανάτου και ακούγονται ανώτατοι νυν παράγοντες της ΕΛ.ΑΣ. να λένε ότι θα υποβοηθήσουν κυκλώματα λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων και άλλα ποινικά άτομα.

Όπως προκύπτει από τους επίμαχους διαλόγους στόχος ήταν οι αστυνομικοί να προχωρούν σε πλημμελείς ελέγχους και να επιτρέπουν στα κυκλώματα να συνεχίσουν ανενόχλητα τη δράση τους.

Τέλος, μέρος των συνομιλιών αποκαλύφθηκαν μετά την εν ψυχρώ δολοφονία ιδιοκτήτη πρατηρίων καυσίμων.

Θεοδωρικάκος: Διέταξε έρευνα μετά το δημοσίευμα

Έρευνα διέταξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από δημοσίευμα που κάνει λόγο για επίορκους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το επίμαχο δημοσίευμα αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναπαράγεται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και αφορά σε μέλη παράνομων κυκλωμάτων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι:

Καμία σχετική, συγκεκριμένη καταγγελία δεν έχει περιέλθει σε γνώση κάποιας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε έχει υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από άλλη αρμόδια Αρχή, προκειμένου στη συνέχεια να κινηθούν οι προβλεπόμενες προανακριτικές και διοικητικές διαδικασίες.

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.





Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς για Τζόκοβιτς: Είναι ο σπουδαιότερος που έχει κρατήσει ποτέ ρακέτα

Βόλος: Ιερόσυλοι διέρρηξαν το ναό του Αχιλλοπούλειου νοσοκομείου

Βρετανία - Σούνακ: Απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος