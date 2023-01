Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Διακυβεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα διπλάσιο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ

«Έχουμε χρέος το ΠΑΣΟΚ να μην αγκυροβολήσει στο παρελθόν και να σηκώσουμε το ιστορικό βάρος των αγώνων πολλών γενεών» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Από τη πρώτη Κυριακή ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για να μην μπει η χώρα σε αστάθεια, που είναι έτοιμες να μας οδηγήσουν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει, είναι η καρέκλα και όχι το δημόσιο συμφέρον», διαμήνυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, κηρύσσοντας πανηγυρικά την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Κατέκρινε σε υψηλούς τόνους την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πώς νοιάζονται μόνο για την κατάκτηση της εξουσίας κι οχι για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε όλα τα στελέχη, τους υποψήφιους και τους δημοκρατικούς πολίτες σε ενότητα για να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι εφόσον επιτευχθεί αυτός ο στόχος, από την επόμενη ημέρα θα προτείνει συνεννόηση για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει η χώρα με άξονα το πρόγραμμά του.

«Δεσμεύομαι σήμερα στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα ότι αν μας δώσουν μια ισχυρή εντολή, ένα μήνυμα αναγέννησης και προοπτικής, θα τους το ανταποδώσουμε με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία, ανοίγοντας άμεσα την επόμενη ημέρα βάσει του προγράμματός μας έναν διάλογο για πεδίο συγκλίσεων και όχι ένα πεδίο συγκρούσεων και διχασμού. Χωρίς κανένα παζάρι εξουσίας. Θα δώσουμε και θα κερδίσουμε τη μάχη ως δύναμη ευθύνης. Ως δύναμη αποκατάστασης της ανεξαρτησίας και του κύρους των θεσμών. Ως εμπνευστής ενός νέου πατριωτισμού», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι «δυνατό ΠΑΣΟΚ θα σημάνει δυνατή Ελλάδα με βιώσιμη ανάπτυξη, ισχυρούς θεσμούς και δίκαιη κοινωνία. Έχουμε χρέος η ιστορική παράταξη να μην αγκυροβολήσει στο παρελθόν».

Για να τονίσει ακόμη περισσότερο τη σημασία του να ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πώς «δεν διακυβεύεται αν το ΠΑΣΟΚ θα αποκτήσει ένα διπλάσιο ποσοστό, διακυβεύεται κάτι πολύ μεγαλύτερο» και ζήτησε από τους προοδευτικούς πολίτες να πάρουν την παράταξη στα χέρια τους γιατί η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ «δεν είναι ένα κομματικό χρέος αλλά είναι μία πατριωτική ευθύνη. Για να αλλάξει ο τόπος σελίδα. Για να ζήσουμε ξανά μέρες αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης». «Όποτε και αν προκηρύξει τις εκλογές ο πρωθυπουργός να είστε σίγουροι ότι το βράδυ των εκλογών θα έχει ανατείλει ο πράσινος ήλιος της ελπίδας και της προοπτικής», ανέφερε χειροκροτούμενος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μίλησε για ισχυρό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο που δίνει λυσσαλέο αγώνα για να ανακόψει τη δυναμική και την πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης με συνεχείς μεθοδευμένες επιθέσεις. «Η πολιτική μας αυτονομία είναι η μεγάλη μας δύναμη. Είναι η μεγάλη ελπίδα για να οικοδομήσουμε μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με όλον τον ελληνικό λαό. Όσα εμπόδια και να βάζουν, δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα» παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για την πόλωση που επεδίωξαν στη Βουλή για τη πρόταση δυσπιστίας.

«Ακούσαμε χυδαιολογίες μεταξύ βουλευτών των δυο κομμάτων ως και την κυνική ομολογία του κ. Γεραπατρίτη: «Ένοχος ένοχον ου ποιεί». Συμφωνούμε απολύτως με την διαπίστωσή σας, κύριε Γεραπετρίτη: Μόνο που το αμαρτωλό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, της απαξίωσης των θεσμών κατά την περίοδο διακυβέρνησης με τον Καμμένο, δεν μπορεί να γίνει συγχωροχάρτι της σημερινής θεσμικής εκτροπής του κυρίου Μητσοτάκη! Απέναντι σε αυτόν τον διαγκωνισμό ενόχων, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τον δικό του αγώνα αξιών για να σπάσει το σπιράλ της τοξικότητας, που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή. Για να μην επιβληθεί ο συμβιβασμός της χώρας με ένα μέλλον χαμηλών προσδοκιών», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

«Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συνιστούν ένα αλληλοκαλυπτόμενο δίδυμο περιφρόνησης των θεσμών και φίμωσης των ανεξάρτητων αρχών και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία τον επιλέγει ως αντίπαλο. Το δίλημμα, λοιπόν, των επόμενων εκλογών δεν μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι: Ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να ασκούν την εξουσία ακόμη και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των θεσμών και της Δημοκρατίας. Ή με αυτούς που είναι διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν όλα για το εθνικό συμφέρον, την πατρίδα, την κοινωνική ειρήνη, την ευημερία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βρισκόμαστε σε δυο διαφορετικές όχθες. Από τη μια είναι η όχθη του καθήκοντος και από την άλλη η όχθη του "όλα για την εξουσία"», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και παρουσίασε τους άξονες ενός προγράμματος δέκα προτεραιοτήτων που υπηρετούν το όραμά του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

