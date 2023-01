Κοινωνία

Σύνταγμα: Oμάδα ακροδεξιών μπήκε στο μετρό με κουκούλες και ρόπαλα

Ένταση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν ομάδα ακροδεξιών μπήκε στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα – με κουκούλες και ρόπαλα- και άρχισε να φωνάζει ρατσιστικά συνθήματα, όπως «έξω οι ξένοι από την Ελλάδα».

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Γύρω σρις 18:20 50 μέλη της Χ.Α. συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ρηγίλλης και έκαναν πορεία προς το Σύνταγμα. Κατά τη διάρκεια της πορείας που έγινε από το πεζοδρόμιο είχαν λεκτική διαμάχη με διερχόμενους.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ήταν στο σημείο επιχείρησαν να μπουν στη μέση και κάποιοι από τους χρυσαυγίτες τους επιτέθηκαν με ρόπαλα. Έριξαν χημικά οι αστυνομικοί και οι δράστες διαλύθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο (28/1) στην πλατεία Ρηγίλλης συγκεντρώθηκαν περίπου 400 άτομα, μέλη αριστερών οργανώσεων, προκειμένου να μην επιτρέψουν σε μέλη της Χρυσής Αυγής να πραγματοποιήσουν διαδήλωση με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Ομάδα χρυσαυγιτών είχε συγκεντρωθεί λίγα μέτρα βορειότερα, στο ύψος του Ευαγγελισμού και δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο.

