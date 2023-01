Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: “ισοπέδωσε” τους Θεσσαλονικείς η Ένωση

Με τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ, πέρασε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας της SuperLeague.

Η ΑΕΚ ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς επικράτησε 3-0 του Άρη στην «OPAP Arena» στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League. Τα γκολ πέτυχαν οι Άμραμπατ (18΄, πέναλτι), Γκατσίνοβιτς (76΄) και Πινέδα (89΄), όλα από ασίστ του Αραούχο, κι έτσι η Ένωση έφτασε τους 47 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει αύριο (30/1) τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα της ΑΕΚ, που κατά την προσφιλή της τακτική άρχισε από νωρίς να πιέζει ψηλά για να δυσχεράνει το build up του αντιπάλου της. Ο Άρης, παρότι αποδεκατισμένος, κατάφερε να εμφανιστεί απόλυτα ανταγωνιστικός στο α΄ ημίχρονο και να βάλει δύσκολα στην Ένωση που ούτε πολλές ευκαιρίες δημιούργησε, ούτε είχε σε μεγάλο ποσοστό την κατοχή της μπάλας.

Πάντως, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με ένα... ανόητο πέναλτι που παραχώρησε ο Οντουμπάγιο, ο οποίος σε μία ακίνδυνη φάση έπεσε πάνω στον Αραούχο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Νόρντιν Άμραμπατ για να πετύχει το 1-0 στο 18ο λεπτό. Με εξαίρεση την προβολή του Σιμάνσκι μετά από κόρνερ στο 12΄ και μια προσπάθεια του Γκαρσία από πλάγια θέση που «έβγαλε» ο Κουέστα, η ΑΕΚ δεν βρήκε διαδρόμους προς την περιοχή. Ούτε κι Άρης, όμως, που έφτιαξε μια πολύ ωραία φάση στο 40΄, όμως η κεφαλιά του Γκρέι ήταν απογοητευτική (και από θέση οφσάιντ).

Στο 51΄ ο Άρης έχασε απίστευτη διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, πρώτα με κεφαλιά του Ιτούρμπε που απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Χατζισαφί και στη συνέχεια με τον Γκρέι να σουτάρει απελπιστικά άουτ. Λίγο αργότερα ο Άρης έμεινε με παίκτη λιγότερο όταν ο Ετέμπο αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Σιμάνσκι. Όμως, ούτε αυτή η «αναποδιά» πτόησε την ομάδα του Πάρντιου, που «άγγιξε» την ισοφάριση στο 68΄ όταν την κεφαλιά του Μπράμπετς απέκρουσε πολύ δύσκολα στη γωνία του ο Αθανασιάδης.

Το ματς κρίθηκε στο 76΄ όταν ο Αραούχο πέρασε κάθετη στον Γκατσίνοβιτς και ο Σέρβος πλάσαρε ψύχραιμα του Κουέστα για το 2-0. Με δέκα παίκτες στο γήπεδο και 4 μέλη της Κ19 στον πάγκο του, ο Άρης δεν μπορούσε να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Φυσιολογική εξέλιξη ήταν και το τελικό 3-0 στο 89', από λάθος της άμυνας της ΑΕΚ το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Αραούχο, έδωσε «έτοιμο γκολ» στον Πινέδα και ολοκλήρωσε το ματς με χατ-τρικ στις... ασίστ!

Έτσι, η ΑΕΚ επέκτεινε στους 11 αγώνες (σε πρωτάθλημα και κύπελλο) το σερί της στην ΟΠΑΠ Αρένα, όπου δεν έχει υποστεί ακόμα την παραμικρή απώλεια.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκοντίνιο Λουίς (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Χατζισαφί, Άμραμπατ, Μουκουντί – Ετέμπο, Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Νταμπό.

Κόκκινη: 61΄ Ετέμπο (δεύτερη κίτρινη)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί (79΄ Σιντιμπέ), Σιμάνσκι (70΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόνσον (79΄ Μάνταλος), Άμραμπατ (70΄ Άμραμπατ), Πινέδα, Γκαρσία (80΄ Τσούμπερ), Αραούχο

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάγιο (71΄ Μαζικού), Πίρσμαν, Φαμπίνιο, Μπράμπετς, Ντάριντα, Ετέμπο, Ματέο Γκαρσία (90΄+6΄ Σγουρός), Ντουκουρέ, Γκρέι (61΄ Νταμπό), Ιτούρμπε

