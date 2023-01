Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό από εισβολή ενόπλων σε νυχτερινό κέντρο

Η πολύνεκρη επίθεση αποδίδεται σε συγκρούσεις μεταξύ αντιμαχόμενων καρτέλ ναρκωτικών. Μουσικοί, πελάτες και υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου, μεταξύ των θυμάτων.

Οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ενόπλους που έκαναν έφοδο σε νυχτερινό κέντρο στη Χερές, πόλη στο κεντρικό-βόρειο Μεξικό, στην καρδιά περιοχής που σαρώνεται από τη βία των καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Βαριά οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο μέσα στο νυχτερινό κέντρο, στην πολιτεία Σακατέκας, περίπου 670 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Έξι άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους καθώς τους προσφέρονταν ιατρικές φροντίδες.

Ανάμεσα στα θύματα είναι μουσικοί, πελάτες και υπάλληλοι του νυχτερινού κέντρου, αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ. Άλλοι πέντε άνθρωποι με τραύματα από σφαίρες νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία χθες.

Η βία στη Σακατέκας ανάγκασε πέρυσι εκατοντάδες πολίτες να φύγουν. Αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη σύγκρουση των δύο ισχυρότερων καρτέλ της χώρας, του λεγόμενου καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο και του καρτέλ της πολιτείας Σιναλόα.

Τον Μάρτιο του 2022, οι δύο οργανώσεις συγκρούονταν για τον έλεγχο χωριού που εγκατέλειψαν οι κάτοικοί του, προτού ανακαταληφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Από το 2006, όταν κηρύχθηκε ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την εμπλοκή του στρατού, στο Μεξικό έχουν καταγραφεί πάνω από 340.000 δολοφονίες, που αποδίδονται κατά κύριο λόγο στις συμμορίες.

Ένας από τους αρχιτέκτονες του «πολέμου» αυτού, ο πρώην υπουργός Ασφαλείας Χενάρο Γκαρσία Λούνα, δικάζεται το τρέχον διάστημα στη Νέα Υόρκη, καθώς φέρεται να ήταν συνεργός του καρτέλ Σιναλόα του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

