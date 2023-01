Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Μυθική εμφάνιση με 50 πόντους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek freak διέλυσε την άμυνα των Πελεκάνων και χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο για να φτάσει στο double double.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με νέα σπουδαία εμφάνιση, σημείωσε 50 πόντους και διέλυσε την άμυνα των Πέλικανς, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 135-110.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 50 πόντους, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις 3 λάθη σε 30 λεπτά συμμετοχής, με τον Γιάννη να φτάνει για δεύτερη φορά τους 50+ πόντους την φετινή σεζόν και 5η συνολικά στην καριέρα του.

Ο «Greek Freak» φρόντισε να δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του αφού έκλεισε το ημίχρονο με double double, έχοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά, με τον Γιάννη να καταγράφει εκπληκτικά ποσοστά με 17/22 δίποντα, 3/4 τρίποντα, και 7/12 βολές!

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αφηνιασμένος, οι Μπακς έκαναν τρομερή εκκίνηση στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 37-19, ενώ πήγαν στο ημίχρονο με το +18 να παραμένει (62-44).

Το τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν καταιγιστικό αφού οι δύο ομάδες σημείωσαν 44 πόντους η καθεμία, με το +18 των Μπακς να παραμένει σταθερά, με τα «Ελάφια» να μετατρέπουν σε περίπατο, το τέταρτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 135-110.

Άξιος συμπαραστάτης του τρομερού Γιάννη ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ που είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Πέλικανς ξεχώρισε ο Χοσέ Αλβαράδο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-19, 62-44, 106-88, 135-110

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη