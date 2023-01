Κόσμος

Νότια Αφρική: Ένοπλοι μπούκαραν σε πάρτι γενεθλίων και “γάζωσαν” τους καλεσμένους

Τουλάχιστον 8 νεκροί από την πρωτοφανή επίθεση, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που είχε τα γενέθλια του.

Ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο χθες Κυριακή ανοίγοντας πυρ εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν στη Νότια Αφρική, αφήνοντας πίσω τους οκτώ νεκρούς και τρεις τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού γιόρταζε τα γενέθλιά του όταν δυο άγνωστοι, οπλισμένοι, μπήκαν» στο ακίνητο χθες Κυριακή το βράδυ στην Κεμπέρχα (σ.σ. νότια· σημαντικό λιμάνι, πόλη άλλοτε γνωστή με την ονομασία Πορτ Ελίζαμπεθ) και «άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των καλεσμένων», περιέγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι ένοπλοι πυροβολούσαν «αδιακρίτως» τους προσκεκλημένους, συνεχίζει το κείμενο, που διευκρινίζει ότι «οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι τρεις αγωνίζονται για να παραμείνουν στη ζωή σε νοσοκομείο».

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού «είναι ανάμεσα στους αποβιώσαντες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση και έχει αρχίσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν οι δράστες, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνές στη Νότια Αφρική, χώρα όπου ο δείκτης ανθρωποκτονιών συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στον κόσμο, λόγω της βίας των συμμοριών και του αλκοόλ.

Το 2022 διαπράχθηκαν επιθέσεις ενόπλων σε μπαρ που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου είκοσι άνθρωποι, ιδίως σε εργατικές συνοικίες του Γιοχάνεσμπουργκ και στην πόλη Πιτερμπαρέτσμπεγκ (ανατολικά).

