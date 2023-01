Life

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης έκανε πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο (βίντεο)

Πότε αναμένεται η εκδίκαση του διαζυγίου με την Πισπιρίγκου. Τι αποκάλυψε στο "Πρωινό" φίλη του Μάνου Δασκαλάκη. Διαψεύδουν την πληροφορία οι δικηγόροι του .

Στις 31 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα αποτελείται από 2 άνδρες και 5 γυναίκες.

Βασικός και πρώτος μάρτυρας θα είναι ο Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ δηλώνει προετοιμασμένος για όλες τις δύσκολες και άβολες ερωτήσεις σχετικές με την ώρα θανάτου των παιδιών αλλά και τις πέριπτώσεις μοιχείας.

Ο Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις του στο "Πρωινό" δήλωσε για την συνέντυξη του κ. Καρακούκη στο Mega πως " ήταν μία καραστημένη συνέντευξη. Η κ. Νικολούλη με έχει καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή της αλλά εγώ έχω ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύω να κάνω περαιτέρω δηλώσεις για το θέμα" ενώ αμφισβήτησε την επιστημονική αξία του κ. Καρακούκη αναφέροντας πως "είναι ένας ιατροδικαστής που μίλησε για βιοψία σε νεκρό".





Τη στιγμή που εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας είναι ραγδαίες, σύμφωνα με φίλη του Μάνου Δασκαλάκη που μίλησε στο "Πρωινό" ο ίδιος "έχει δώσει δαχτυλίδι στη νέα του σύντροφο, που βρισκόταν πάντα κοντά στο πρώην ζευγάρι και η οικογένειά του τον στηρίζει πολύ".





Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη αναφέρουν πως σκέφτονται σύντομα να κάνουν και ένα παιδί.

Η εκδίκαση του διαζυγίου του πρώην ζευγαριού από την Πάτρα αναμένεται στις 2 Ιουνίου.

Διαψεύδουν οι δικηγόροι του Μάνου Δασκαλάκη

Σε ανακοίνωση των δικηγόρων του Μάνου Δασκαλάκη, αναφέρεται:

«Διαψεύδουμε την «είδηση» που αναπαρήγαγαν σήμερα πολλά Μέσα, περί του ότι ο εντολέας μας κος. Εμμανουήλ Δασκαλάκης δήθεν έχει συνάψει νέα σχέση, και ότι δήθεν αρραβωνιάστηκε. Αυτοί που επιχειρούν να δημιουργήσουν αυτές τις εσφαλμένες εντυπώσεις, ιδίως μέσω «συνεντεύξεων» φερόμενων ως «φίλων της οικογένειας», και μάλιστα την παραμονή της κατάθεσης του κου. Δασκαλάκη στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ως υποστηρίζων την κατηγορία σε μια υπόθεση με σοβαρότατα αδικήματα, θα λογοδοτήσουν στις αρμόδιες αρχές. Το κατά τα άλλα σεβαστό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις της επίδικης υπόθεσης, ας περιοριστεί στα τεκταινόμενα εντός της δικαστικής αίθουσας, χωρίς διολισθήσεις σε κιτρινισμούς».





