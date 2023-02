Life

ΑΝΤ1+ Originals: Η Σωτηρία “Σωτέ” Βοκάκις…. έρχεται στις οθόνες μας

Μάθετε τα πάντα για την νέα κωμωδία, με την Δάφνη Λαμπρόγιαννη, που θα αποαλύσουμε αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ , την streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς «Σωτέ», του νέου ΑΝΤ1+ Original που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2023 αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Η νέα πρωτότυπη σειρά μυθοπλασίας είναι μια κωμωδία, μια ιστορία πικάντικων καταστάσεων με κυρίως μενού τη γυναικεία, τηλεοπτική και γαστρονομική πραγματικότητα.

Τον ρόλο της εκκεντρικής Σωτέ ενσαρκώνει η αγαπημένη ηθοποιός Δάφνη Λαμπρόγιαννη.

Λίγα λόγια για την ιστορία

H ζωή μιας αντικοινωνικής chef, της Σωτηρίας «Σωτέ» Βοκάκις, γίνεται σαλάτα όταν αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αναλάβει τον ρόλο της κριτή σε ένα προβοκατόρικο reality show μαγειρικής. H συνταγή είναι εκρηκτική: η Σωτέ αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους τηλεοπτικούς κανόνες και η σχέση της με την τηλεόραση θυμίζει αλλεργική αντίδραση. Ταυτόχρονα, παραγωγός του reality είναι η κόρη της, με την οποία έχει να μιλήσει πάνω από δέκα χρόνια. Και το επιδόρπιο; Πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε εκπομπή μαγειρικής, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει χάσει εντελώς... τη γεύση της!

Η Σωτέ είναι… παράξενο φρούτο. Είναι αυστηρή, εργασιομανής και προτιμάει να μιλάει με το ψωμί που ψήνει παρά με τους ανθρώπους που την περιτριγυρίζουν. Το μόνο πράγμα που είναι πιο κοφτερό από τα κρητικά μαχαίρια της είναι το κυνικό της χιούμορ. Και δεν διστάζει να το κεράσει με κάθε ευκαιρία. Αυθεντική και αφοπλιστικά ειλικρινής, θα οδηγήσει το reality στην καταστροφή ή θα κάνει το κοινό να τη λατρέψει!

Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Κολιοπούλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Δώρα Μασκλαβάνου, Πάνος Παπαδόπουλος

